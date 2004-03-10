بند 61 قانون اساسي موقت عراق زنگ خطر براي تجزيه عراق است

به گزارش خبرگزاري مهر، آيت الله محمد تقي مدرسي رهبرحزب عمل اسلامي و ازعلماي برجسته كربلا به روزنامه الحيات گفت: بند مربوط به فدراليسم درقانون اساسي عراق يك بمب ساعتي است كه معناي آن تحميل فدراليسم براكثريت ملت عراق( شيعيان) است.

آيت الله مدرسي با انتقاد از اين بند و برخي مفاد ديگر قانون اساسي عراق هشدار داد: اين امر احتمال تقسيم و تجزيه عراق و شعله ور شدن درگيري ها و جنگ هاي داخلي را تقويت مي كند.

اين درحالي است كه محمود عثمان نماينده كرد از بند ج ماده 61 دفاع كرد و آن را تضميني براي همگان تلقي كرد.

به گزارش مهر به نقل از الحيات، اين نماينده كرد شوراي انتقالي گفت: وتو در انحصار كردهاي عراق نيست بلكه اين مساله براي سه استان عراق فراهم است.

مقتدي صدر روحاني جوان شيعه هم درمخالفت با قانون اساسي عراق آن را به ناديده گرفتن نقش اسلام ونقش اكثريت ملت عراق متهم كرد.

رئيس مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق و عضو شوراي حكومت انتقالي عراق هم آن را قانوني ناقص عنوان كرد.



کد مطلب 64686