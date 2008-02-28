۹ اسفند ۱۳۸۶، ۱۳:۲۹

قم 80 میلیارد تومان خسارت دید

قم - خبرگزاری مهر: معاون عمرانی استاندار قم گفت: در سال جاری قم بیش از 80 میلیارد تومان در بخش‌های مختلف خسارت دید.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، علی متقیان در جلسه ستاد حوادث و سوانح غیر مترقبه استان قم گفت: در سال جاری دو میلیارد و 120 میلیون تومان از محل ستاد حوادث غیر مترقبه کشور در دو مرحله در اختیار استان قم قرار گرفت.

وی تصریح کرد: در مرحله اول از محل بازسازی 500 میلیون تومان و از محل پیشگیری، آمادگی و مقابله نیز 800 میلیون تومان در اختیار استان قرار گرفت.

معاون عمرانی استاندار قم افزود: در مرحله دوم نیز از محل بازسازی 460 میلیون تومان و از محل پیشگیری، آمادگی و مقابله نیز 360 میلیون تومان در اختیار ستاد حوادث غیر مترقبه استان قرار گرفت.

وی با اشاره به خسارت‌های وارد آمده در طول سال جاری گفت: این موارد متشکل از مسکن و شهرسازی، اماکن تجاری، مسکن روستایی، واحدهای تولیدی و صنعتی، وسائل نقلیه، مدارس، تأسیسات،‌ کشاورزی، دامپروری، باغداری و ... است که خسارتی در حدود 80 میلیارد تومان را در برداشت.

متقیان افزود: هنوز تعدادی از دستگاه‌ها خسارت‌های وارد آمده را تعیین نکرده‌اند.

علی متقیان با اشاره به خسارت‌های وارد آمده به بخش کشاورزی تصریح کرد: این بخش بیشترین خسارت را دیده که در حدود 77 میلیارد تومان است.

