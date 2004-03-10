تعداد گردشگران استان همدان ،92 در صد رشد داشته است

محمد الماسي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهربا بيان اين مطلب گفت: اعزام بازرسين سيار در سطح شهر ومحورهاي استاني به منظور نظارت برروند فعاليت وچگونگي ارايه خدمات توسط واحدهاي اقامتي ، پذيرايي ودفاتر خدمات مسافرتي از برنامه هاي اصلي ستاد نظارت بر سفرهاي نوروزي استان همدان است .

وي افزود: تهيه وتوزيع رايگان نقشه ، راهنما ، بروشور واقلام تبليغاتي گردشگري و ويژه نامه نوروزي سال 83 كه حاوي اطلاعات مربوط به كليه واحد هاي اقامتي ، پذيرايي ، خدماتي وتلفنهاي ضروري به مسافران نوروزي است وهمچنين بررسي وابلاغ نرخ غذاها ، نوشيدنيها ومراكز اقامتي به كليه واحد هاي تحت پوشش ونظارت برحسن اعمال آنها از ديگر برنامه هايي است كه در نوروز انجام خواهد شد.

وي خاطر نشان كرد: در 6 ماهه اول سال 82 يك ميليون و800 هزار گردشگر به استان همدان مسافرت كرده اند كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته بدليل تنوع آب وهوايي وجاذبه هاي اكوتوريستي وطبيعي وهمچنين انتخاب اين استان به عنوان منطقه مدل گردشگري، تعداد آنها 92 در صد رشد داشته است.

مدير ايرانگردي استان همدان تاكيد كر د: در سال 82 اقدامات زيادي در خصوص توسعه گردشگر ي ، استاندارد سازي مراكز خدماتي ، اقامتي و اصلاح زير ساختها انجام شده و همچنين مبلغ 20 ميليارد ريال تسهيلات به منظو ر احداث واحد هاي اقامتي مانند هتل ، هتل آپارتمان در اختيار بخش خصوصي قرار گرفته است.

وي گفت: طي سالهاي اخير محور اصلي توسعه استان همدان سياستهايي در بخش گردشگري بوده است وبرهمين اساس ميزان بودجه سازمان ايرانگردي در سال 82 2 برابر شده است.

الماسي افزود: از طريق گردشگران ورودي در سال 82 ، مبلغ 16 ميليارد تومان مستقيما وارد چرخه اقتصادي استان شده است.

وي با اشاره به عدم افزايش قيمتهاي اسن استان درنوروز گفت: هزينه سفر به اين استان در مقايسه با استانهاي ديگر بسيار كمتر است وهمچنين سطح هزينه هاي خدماتي نيز پايين است، بنابراين گردشگران مي توانند با صرف هزينه ناچيزي به همدان سفر كرده واز جاذبه ها ي اين استان مانند دره گنج نامه كه يكي از قطبهاي سياحتي به شما رمي رود ، دهكده توريستي سركان و.. ديدن نمايند.