عمده نگرانی دانش آموزان و دانشجویان اشتغال پس از تحصیل است

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، عبدالله سهرابی در دهمین جلسه شورای آموزش و پرورش استان مرکزی با بیان افزود: این نگرانی در بین فارغ التحصیلان رشته کشاورزی بیشتر است و این در حالی است که استان مرکزی استانی مسعتد کشاورزی و توسعه آن است و هم اکنون تولیدات در این بخش دوبرابر نیاز استان است.

وی خاطر نشان کرد: به منظور محقق ساختن برنامه های پیش بینیی شده دراین بخش ، تقویت ارتباط بین آموزش وپرورش با سازمان جهاد کشاورزی ضروری است و می طلبد دراین راستا با برگزاری نمایشگاه ها ، تبلیغات و اطلاع رسانی شرایط را برای جذب و به کارگیری فارغ التحصیلان بخش کشاورزی در استان فراهم کرد.

وی گفت: بر اساس بررسی صورت گرفته عمده نگرانی فارغ التحصیلان رشته کشاورزی، اشتغال پس از فراغت از تحصیل است که سبب ایجاد ناامیدی در میان جوانان وبی میلی آنان برای ورود به این رشته تحصیلی شده و نیاز است در این زمینه برنامه ریزی لازم صورت گیرد.

سهرابی در ادامه با اشاره به توانمندیهای استان دربخش های مختلف صنعتی، کشاورزی و خدماتی گفت: سازمان آموزش و پرورش می تواند با همکاری آموزش فنی و حرفه ای با در نظرگرفتن توانمندیهای مختلف زمینه را برای ارائه آموزش های متناسب با نیازهای این صنایع وکاربردی نمودن آن زمینه جلب و جذب افراد و ایجاد اشتغال پایدار را در جامعه فراهم کند.

دبیر شورای آموزش و پرورش استان مرکزی نیز گفت: به منظور برطرف کردن مشکل مسکن فرهنگیان با ایجاد اتحادیه های تعاون مسکن فرهنگیان تا پایان سال جاری مشکل مسکن فرهنگیان استان برطرف خواهد شد.

احمد علی حاج کریم افزود: برای تامین مسکن مورد نیاز برای فرهنگیان با جانمایی زمین در سه نقطه از استان مرکزی عملیات احداث این واحدها به زودی آغاز خواهد شد که بخش اعظم اعتبار آن از محل منابع تنخواه آموزش و پرورش تامین خواهد شد.

وی در ادامه با انتقاد از حذف ماده 18 قانون شورا بر ضرورت اجرای تعهدات دستگاه هایی که تا پیش از تصویب حذف آن در اجرای تعهدات خود اقدام نکرده اند با همکاری استانداری تاکید کرد.

حاج کریم به نزدیکی دور دوم سفر دولت به استان مرکزی اشاره کرد و بیان داشت: با کارکارشناسی صورت گرفته، ایجاد آموزشکده فنی و حرفه ای خنداب با اعتباری 25 میلیاردریال وتجهیز مدارس استان به رایانه با اعتبار 240 میلیون ریال در نظرگرفته شده است که در صورت تصویب نهایی در سفر دولت نسبت به اجرای آن اقدام خواهد شد.

وی از اختصاص 30 دستگاه مینی بوس از محل یک هزار دستگاه مینی بوس مصوب شده دولت برای واگذاری به وزارت آموزش و پرورش به استان خبر داد و گفت: 250میلیون تومان اعتبار از محل اعتبارات این سازمان برای تامین دیگر نیازهای این بخش برای خرید مینی بوس اختصاص یافته است.

در این جلسه مقررشد برنامه ریزی لازم برای جبران تعطیلات غیر مترقبه رخ داده در فصل سرما و راههای آن در قالب کمیته ای سه جانبه با حضور نمایندگانی از استانداری و دوره آموزش عمومی و آموزش متوسطه صورت و تصمیمات آن به عنوان مصوبه شورای آموزش و پرورش اجرایی شود.

همچنین مقرر شد زمینه های لازم برای ایجاد آموزشکده های شبانه روزی کشاورزی با همکاری جهاد کشاورزی وآموزش و پرورش فراهم شود.