9 عضو باند قاچاق انسان در میناب هرمزگان دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، این هشت نفر از اتباع یکی از کشورهای آسیای میانه بودند که قرار بود به صورت قاچاق از مرز آبی به یکی از کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس انتقال داده شوند.

یگانهای اطلاعات فرماندهی انتظامی هرمزگان و نیروی انتظامی شهرستان میناب با انجام کار اطلاعاتی و پیگیری برخی سرنخ های بدست آمده یکی از عوامل قاچاق انسان را در بندر کلاهی شناسایی و پس از هماهنگی قضایی به منزلی در روستای کلاهی این شهرستان اعزام و ضمن توقف کار قاچاق، متهمان پرونده را دستگیر کردند.

متهمین پس از بازجویی تحویل یگانهای قضایی جهت طی روال قانونی خوهند شد.

چندی پیش نیز فرماندهی انتظامی هرمزگان باند بزرگ قاچاق انسان را که یکی از باندهای بزرگ منطقه به شمار می رفت کشف و متلاشی کرد.