خراسان رضوی قهرمان رقابتهای اسکیت سرعت لیگ برتر کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، تیماسکیت نوسازی مدارس از خراسان رضوی با مجموع 2865 امتیازاول شد.
باشگاه امید دیهیم تهران با 2251 امتیاز دوم و تیم پیمانهکار بروجرد با کسب 2186 امتیاز به مقام سوم لیگ برتراسکیت سرعت باشگاههای کشور دست یافت.
در مجموع تیمی، تیم نوسازی مدارس الف از خراسان رضوی به مقام اول این رقابتها را در ماده سه هزار متر امدادی و 10هزارمتر حذفی - امتیازی رسید همچنین در ماده 10هزارمترحذفی - امتیازی نیزخراسان رضوی اول، کرج و اردبیل الف به ترتیب دوم و سوم شدند.
در ماده سه هزار متر امدادی نیز باشگاه انقلاب تهران و پیمانه کار لرستان بعد از خراسان رضوی مقامهای دوم و سوم اولین دوره رقابتهای لیگ اسکیت سرعت باشگاههای کشور را به خود اختصاص دادند.
در بخش انفرادی و در 550متر سرعت: وحید جعفرزاده از باشگاه پیمانه کار لرستان اول شد و مسعود نیک مهر و محمدصالحی هر دو از باشگاه بونت انقلاب تهران به ترتیب دوم و سوم شدند.
در10 بخش هزارمترحذفی - امتیازی امیر رضا بحرینی ازنوسازی مدارس الف خراسان رضوی اول شد، پیام جمالی از کرج دوم و اردلان ممیزی از اردبیلالف به مقام سوم دست یافت.
در اولین دوره رقابتهای اسکیت سرعت لیگ برتر باشگاههای کشور در زمین اختصاصی مجموعه ورزشی هفت تیر بندرعباس 27 باشگاه از استانهای مختلف کشور شرکت داشتند.
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