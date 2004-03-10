همراهي با آيت الله خميني از پاريس به تهران براي من بسيار حائز اهميت بود

به گزارش خبرگزاري مهر،" پيتر شل- لاتور" اسلام شناس وكارشناس مسائل خاورميانه دراين گفتگو درخصوص تاثيرگذارترين انقلاب درجهان گفت: به عقيده من انقلاب ايران تاثيرگذارترين انقلاب دنيا بوده است. وي افزود: درسال 1979 همزمان با عزيمت آيت الله خميني از پاريس به ايران وي را همراهي مي كردم كه اين امر مرا بسيار شگفت زده كرده بود .

" شل -لاتور " در ادامه افزود : تصور نزديكي با چنين مردي كه توانسته بود انقلاب بزرگي را رهبري كند براي من باورنكردني مي نمود.

اين اسلام شناس آلماني همچنين خاطر نشان كرد : به هنگام حضور درهواپيما، آيت الله خميني مطالبي را دراختيار من گذاشتند و از من خواستند تا درصورت خطر ازآنها نگهداري كنم و سپس به وي بازگردانم .

وي تصريح كرد : بلافاصله پس از ورود به تهران مطالب را در اختيار آيت الله خميني گذاشتم پس از مدتي يكي از نزديكان ايشان در پاسخ به سوال من در خصوص مطالب نام برده شده اظهار داشت كه اين اوراق مطالب و نكاتي بودند كه در قانون اساسي اين كشور لحاظ شده است و به دليل آنكه ضرورت اين مطالب از سوي ايشان به چشم مي خورد درحفظ و نگهداري آن نهايت دقت را مبذول مي كردند .

" شل- لاتور " در ادامه اظهار داشت كه از اين كه براي مدت 2 ساعت نكات مهمي از قانون اساسي ايران را در دست داشتم احساس غرور و خرسندي مي كنم .

