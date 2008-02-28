طرح ضربتی جمع آوری متکدیان بندرعباس آغاز شد

احمد راستی در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس افزود: با توجه به سفر گسترده بیش از 5/3 میلیون گردشگر در آستانه سال نو و نوروز از نیروی انتظامی خواسته شده است تا به صورت گسترده نسبت به جمع آوری متکدیان از سطح شهر اقدام کند.

وی گفت: شهرداری بندرعباس و سازمان بهزیستی نیز در قالب طرحی مشترک در خصوص رسیدگی به وضعیت متکدیان و ساماندهی آنها اقدام خواهند کرد.

راستی با اشاره به تدارک ویژه بندرعباس برای استقبال از میهمانان نوروزی یادآورشد: امسال با هماهنگی های ویژه با نیروی انتظامی تصمیم بر این شده است تا مسافران در مکانهای خاص اسکان داده شده و از اسکان موردی در برخی مناطق ناامن و محتمل خطر خودداری شود.

فرماندار بندرعباس از حضور گسترده پلیس بصورت تیم های محسوس و نامحسوس در جهت حفظ امنیت مردم خبر داد و گفت: در خصوص اقدامات نظارتی، مقابله با گرانفروشی، یگانهای کاشف، تیمهای امدادی و مراکز پاسخگوی شرایط بحرانی اقدامات ویژه ای صورت گرفته تا از هرگونه بی برنامگی در این جهت خودداری شود.