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۱۱ اسفند ۱۳۸۶، ۱۰:۱۱

معاون دادستان تهران:

زندانهای کشور خلوت می شوند

زندانهای کشور خلوت می شوند

معاون دادستان تهران در امور زندانها گفت: به دنبال گزارشات هیئت سه نفره از وضعیت زندانهای سراسر کشور ، زمینه آزادی تعداد بالایی از زندانیان فراهم شده و این روند تا خلوت شدن زندانها همچنان ادامه خواهد داشت.

 محمود سالارکیا در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در اواسط امسال هیئت سه نفره ای به دستور رئیس قوه قضائیه موظف به بررسی وضعیت زندانیان سراسر کشور شدند که باید گفت نتیجه گزارش این هیئت بسیار رضایت بخش بوده و منجر به آزادی تعداد بالایی از زندانیان سراسر کشور شده است.

معاون دادستان تهران در امور زندانها تصریح کرد: زندانیانی که با قرارهای نامتناسب در زندانها به سر می برند و  همچنین تعدادی از زندانیانی که لزومی به ماندن آنها در زندان نبود به دنبال گزارشات هیئت سه نفره، آزاد شدند.

سالارکیا گفت: بررسی ها نشان می دهد تعداد زندانیانی که به دلیل نداشتن وثیقه در زندانها بسر می برند در شهرستان ها بیشتر است که به طور حتم از طریق بازرسی و اعمال نظارت های مستمر و دقیق می توانیم جهت شناسایی این افراد و اقدام جهت آزادی آنان وارد عمل شویم .

معاون دادستان تهران در امور زندانها خاطر نشان کرد : بناست این بازرسی ها به صورت مستمر ادامه داشته باشد تا شاهد خلوت شدن تمامی زندانهای سراسر کشور باشیم.

کد مطلب 646904

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