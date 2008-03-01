زندانهای کشور خلوت می شوند

محمود سالارکیا در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در اواسط امسال هیئت سه نفره ای به دستور رئیس قوه قضائیه موظف به بررسی وضعیت زندانیان سراسر کشور شدند که باید گفت نتیجه گزارش این هیئت بسیار رضایت بخش بوده و منجر به آزادی تعداد بالایی از زندانیان سراسر کشور شده است.

معاون دادستان تهران در امور زندانها تصریح کرد: زندانیانی که با قرارهای نامتناسب در زندانها به سر می برند و همچنین تعدادی از زندانیانی که لزومی به ماندن آنها در زندان نبود به دنبال گزارشات هیئت سه نفره، آزاد شدند.

سالارکیا گفت: بررسی ها نشان می دهد تعداد زندانیانی که به دلیل نداشتن وثیقه در زندانها بسر می برند در شهرستان ها بیشتر است که به طور حتم از طریق بازرسی و اعمال نظارت های مستمر و دقیق می توانیم جهت شناسایی این افراد و اقدام جهت آزادی آنان وارد عمل شویم .

معاون دادستان تهران در امور زندانها خاطر نشان کرد : بناست این بازرسی ها به صورت مستمر ادامه داشته باشد تا شاهد خلوت شدن تمامی زندانهای سراسر کشور باشیم.