به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از PNA، "موید علامی" از مسئولان اتحادیه روزنامه نگاران عراق با اعلام این خبر گفت: التمیمی 75 ساله ساعت 16 روز چهارشنبه 27 فوریه در بیمارستان ابن بیتار بغداد درگذشت. او چند روز پیش در بیمارستان ابن سینا بستری بود اما به جهت وخیم تر شدن حالش و احتمال بهبود او در یک مرکز درمانی بهتر به این بیمارستان - که اندکی مجهزتر است - منتقل شده بود.

التمیمی چند روز پیش هنگامی که همراه با پسرش از ساختمان محل اتحادیه روزنامه نگاران عراق به قصد شرکت در سمیناری فرهنگی در "وزیریه" بغداد خارج می شد، مورد اصابت گلوله های چند فرد ناشناس قرار گرفت که در این حادثه تروریستی خود و فرزندش به شدت زخمی شدند.

شهاب التمیمی در بیمارستانی در بغداد درگذشت

التمیمی در سال 2003 و پس از فروپاشی رژیم صدام دو بار پیاپی به عنوان رئیس اتحادیه روزنامه نگاران عراق انتخاب شد. او صاحب چندین کتاب در حوزه های طنز، اجتماعی و اقتصادی بود. التمیمی در سال 2005 نیز چند بار مورد سوءقصد قرار گرفت و همین امر باعث شد در ماه های اخیر کمتر در محافل عمومی ظاهر شود.

انجمن دفاع از روزنامه نگاران چندی پیش در گزارش سالانه خود با بیان اینکه در سال 2007 میلادی 31 روزنامه نگار در عراق کشته شده اند، این کشور را ناامن ترین کشور حال حاضر جهان برای روزنامه نگاران معرفی کرد. بر اساس این گزارش عراق مدفن نیمی از روزنامه نگاران کشته شده در سال 2007 بود.