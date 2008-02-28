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۹ اسفند ۱۳۸۶، ۱۰:۱۱

از سوی سازمان سنجش ؛

آخرین مهلت ثبت نام در آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته 87 اعلام شد

آخرین مهلت ثبت نام در آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته 87 اعلام شد

سازمان سنجش آموزش کشور آخرین مهلت ثبت نام در آزمون ورودی کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 1387 را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان سنجش به منظور فراهم آوردن تسهیلات لازم برای آن دسته از داوطلبانی که تاکنون برای ثبت نام در آزمون اقدام نکرده اند، ترتیبی اتخاذ کرده است که در باجه های مرکزی شهرستانهای مختلف کشور به جز تهران از ساعت 8 تا 13 امروز نسبت به توزیع مدارک ثبت نام اقدام شود.

در شهرستان تهران نیز مدارک ثبت نام از ساعت 8 تا 13 امروز منحصرا در مناطق پستی 11، 13، 14، 15 ، 16 ، 17، 18 و 19 توزیع می شود.

داوطلبان متقاضی ثبت نام در آزمون مذکور که کارت اعتباری ثبت نام را امروز دریافت می کنند، می توانند تا ساعت 24 فردا با مراجعه به نشانی پایگاه الکترونیکی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org نسبت به ثبت نام اینترنتی در آزمون اقدام کنند.

کد مطلب 646908

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