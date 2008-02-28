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۹ اسفند ۱۳۸۶، ۱۰:۰۸

عناوین مهمترین اخبار جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین اخبار جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر - گروه بین الملل: عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون به نقل از خبرگزاری ها به شرح زیر است.

- نخست وزیر رژیم صهیونیستی بر تشدید حملات علیه نوار غزه تاکید کرد.

- دو مبارز فلسطینی در کرانه باختری رود اردن به شهادت رسیدند.

- کشته شدن هشت نفر در حمله به خانه یک رهبر قبیله ای پاکستان.

- دادگاه عالی تایلند تصمیم گرفت تا نخست وزیر سابق این کشور را با ضمانت آزاد کند.

- نخست وزیر سابق تایلند اتهامات فساد علیه خود را برنامه ریزی شده دانست.

- سه مبارز فلسطینی در نوار غزه شهید شدند.

- آمریکا از آزادی گروگان های کلمبیایی استقبال کرد.

- هشت نفر در تبادل آتش در جنوب شهر لوس آنجلس آمریکا زخمی شدند.

- کشته شدن پنج نفر در تیراندازی در تنسی آمریکا.

- دبیرکل سازمان ملل از افزایش خشونتها در غزه ابراز نگرانی کرد.

- وزیر خارجه آمریکا خواستار توقف پاسخ موشکی مبارزان فلسطینی به جنایات صهیونیستها شد.

- رئیس سازمان اطلاعات آمریکا گفت که گروه طالبان بر 10 درصد خاک افغانستان کنترل دارد.

- رئیس جمهوری فرانسه کشور چاد را به مقصد آفریقای جنوبی ترک کرد.

- بوش فرستاده ای را برای سازمان کنفرانس اسلامی برای آنچه مبارزه با "اندیشه های اشتباه" درباره کشورش خواند، تعیین کرد.

- وزیر خارجه آمریکا هفته آینده به خاورمیانه می آید.

- سران اردن وعربستان مسئله اجلاس آتی سران عرب در سوریه را بررسی کردند.

- فرستاده چین به سودان خواستار همکاری بیشتر خارطوم درباره استقرار نیروهای پاسدار صلح در دارفور شد.

- ایمن الظواهری مرد شماره دو القاعده بر گرفتن انتقام ابولیث اللیبی از سرکردگان این شبکه تاکید کرد.

- فقط یک سوم فرانسوی ها عملکرد سارکوزی را تایید می کنند.

- نخست وزیر عراق پس از پایان آزمایشات پزشکی به بغداد بازگشت.

- بوسنی بر آماده نبودن خود برای به رسمیت شناختن کوزوو تاکید کرد.

- وزیر دارایی عراق با معاون وزیر امور خارجه آمریکا دیدار کرد.

- واشنگتن در آستانه امضای توافقنامه ای درباره سپر دفاع موشکی با جمهوری چک است.

کد مطلب 646909

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