عناوین مهمترین اخبار جهان از شب گذشته تا کنون

- نخست وزیر رژیم صهیونیستی بر تشدید حملات علیه نوار غزه تاکید کرد.
- دو مبارز فلسطینی در کرانه باختری رود اردن به شهادت رسیدند.
- کشته شدن هشت نفر در حمله به خانه یک رهبر قبیله ای پاکستان.
- دادگاه عالی تایلند تصمیم گرفت تا نخست وزیر سابق این کشور را با ضمانت آزاد کند.
- نخست وزیر سابق تایلند اتهامات فساد علیه خود را برنامه ریزی شده دانست.
- سه مبارز فلسطینی در نوار غزه شهید شدند.
- آمریکا از آزادی گروگان های کلمبیایی استقبال کرد.
- هشت نفر در تبادل آتش در جنوب شهر لوس آنجلس آمریکا زخمی شدند.
- کشته شدن پنج نفر در تیراندازی در تنسی آمریکا.
- دبیرکل سازمان ملل از افزایش خشونتها در غزه ابراز نگرانی کرد.
- وزیر خارجه آمریکا خواستار توقف پاسخ موشکی مبارزان فلسطینی به جنایات صهیونیستها شد.
- رئیس سازمان اطلاعات آمریکا گفت که گروه طالبان بر 10 درصد خاک افغانستان کنترل دارد.
- رئیس جمهوری فرانسه کشور چاد را به مقصد آفریقای جنوبی ترک کرد.
- بوش فرستاده ای را برای سازمان کنفرانس اسلامی برای آنچه مبارزه با "اندیشه های اشتباه" درباره کشورش خواند، تعیین کرد.
- وزیر خارجه آمریکا هفته آینده به خاورمیانه می آید.
- سران اردن وعربستان مسئله اجلاس آتی سران عرب در سوریه را بررسی کردند.
- فرستاده چین به سودان خواستار همکاری بیشتر خارطوم درباره استقرار نیروهای پاسدار صلح در دارفور شد.
- ایمن الظواهری مرد شماره دو القاعده بر گرفتن انتقام ابولیث اللیبی از سرکردگان این شبکه تاکید کرد.
- فقط یک سوم فرانسوی ها عملکرد سارکوزی را تایید می کنند.
- نخست وزیر عراق پس از پایان آزمایشات پزشکی به بغداد بازگشت.
- بوسنی بر آماده نبودن خود برای به رسمیت شناختن کوزوو تاکید کرد.
- وزیر دارایی عراق با معاون وزیر امور خارجه آمریکا دیدار کرد.
- واشنگتن در آستانه امضای توافقنامه ای درباره سپر دفاع موشکی با جمهوری چک است.
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