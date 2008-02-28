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۹ اسفند ۱۳۸۶، ۱۱:۲۹

در روز اربعین حسینی/

پیکر 5 شهید گمنام دفاع مقدس در تهران تشییع شد

پیکر 5 شهید گمنام دفاع مقدس در تهران تشییع شد

همزمان با اربعین حسینی پیکر مطهر پنج شهید گمنام هشت سال دفاع مقدس پیش از ظهر امروز در تهران تشییع و به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تشییع پیکر مطهر این شهدا از مسجد النبی نارمک به سمت دانشگاه علم وصنعت ایران برگزار و پیکر آنان در این دانشگاه به خاک سپرده شدند.

همشهریان تهرانی پیش از تشییع پیکر این شهیدان، در مسجدالنبی نارمک زیارت عاشورا قرائت کردند.

همچنین امروز پیکرهای مطهر 20 تن از شهدای دفاع مقدس در چند شهر و دانشگاه  کشور از جمله  دانشگاه شهرکرد، دانشگاه شیراز و همچنین در شهرستان‌ های ازنا و بهبهان تشییع و به خاک سپرده خواهد شد.

این شهدا در عملیات نصر 7 در منطقه سردشت، عملیات بدر در هورالعظیم ، تک دشمن در زبیدات ، عملیات محرم در شرهانی و عاشورای یک در میمک به شهادت رسیده اند. 

 

کد مطلب 646910

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