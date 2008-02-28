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۹ اسفند ۱۳۸۶، ۱۰:۴۹

کنگره بزرگداشت سرداران شهید و 4هزار شهید منطقه 17 تهران با حضور رئیس‌جمهور

کنگره بزرگداشت سرداران شهید و 4هزار شهید منطقه 17 تهران با حضور رئیس‌جمهور

رئیس جمهور دقایقی پیش در هشتمین کنگره بزرگداشت سرداران شهید و 4 هزار شهید منطقه 17 تهران که همزمان با اربعین حسینی در حال برگزاری است، حضور یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، در این کنگره  که در مجتمع فرهنگی ورزشی  امام سجاد (ع) در منطقه 17 تهران در حال برگزاری است، علاوه بر خانواده های معظم شهدا و ایثارگران و همرزمان شهدا، اقشار مختلف مردم حضور دارند.

هم اینک حاضران در این کنگره مشغول عزاداری هستند و مداحان اهل بیت عصمت و طهارت نیز در رثاء سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) مشغول مرثیه سرایی هستند.

بنا بر این گزارش، تا دقایقی دیگر دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور در اجتماع پرشور مردم شرکت کننده در هشتمین کنگره بزرگداشت سرداران شهید و 4 هزار شهید منطقه 17 تهران سخنرانی خواهد کرد.

کد مطلب 646911

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