به گزارش خبرنگار مهر، در این کنگره که در مجتمع فرهنگی ورزشی امام سجاد (ع) در منطقه 17 تهران در حال برگزاری است، علاوه بر خانواده های معظم شهدا و ایثارگران و همرزمان شهدا، اقشار مختلف مردم حضور دارند.

هم اینک حاضران در این کنگره مشغول عزاداری هستند و مداحان اهل بیت عصمت و طهارت نیز در رثاء سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) مشغول مرثیه سرایی هستند.

بنا بر این گزارش، تا دقایقی دیگر دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور در اجتماع پرشور مردم شرکت کننده در هشتمین کنگره بزرگداشت سرداران شهید و 4 هزار شهید منطقه 17 تهران سخنرانی خواهد کرد.