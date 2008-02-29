به گزارش خبرگزاری مهر، محسن لطفی مدیرکل فناوری اطلاعات و آمار نهاد کتابخانه های عمومی کشوراعلام کرد: پورتال نهاد کتابخانههای عمومی کشور با هدف هماهنگسازی و یکسانسازی خدمات و اطلاعات درونسازمانی و برون سازمانی نهاد کتابخانههای عمومی کشور و ارتقای ظرفیت جهت استفاده از اطلاعات بین بخشی راهاندازی شد.
وی افزود: از دیگر اهداف ایجاد این پورتال ارائه خدمات دولتی به مردم در راستای ایجاد دولت الکترونیکی است که این بخش با توسعه پورتال یاد شده به ادارات کل استانها و نهایتا به کتابخانهها تحقق خواهد یافت.
لطفی با بیان این مطلب که پورتال در حقیقت رابطهای مبتنی بر وب هستند که با اتصال به منابع اطلاعاتی مختلف و دریافت اطلاعات، آنها را در یک چارچوب منسجم و ساختیافته در اختیار کاربران قرار میدهد، خاطرنشان کرد: در سطح سازمانی یک سیستم پورتال، اطلاعات مختلف اعم از مستندات و برنامههای کاربردی نهاد را پروتکل واسط مبتنی بر وب مناسب تحت پوشش قرار می دهد.
نشانی الکترونیکی پورتال نهاد کتابخانه های عمومی کشور WWW.IRANPL.IR است.
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