آمادگی ایران برای همکاری با ارسیکا در انتشار فهرست ترجمه های فارسی نسخ قرآن

به گزارش خبرگزاری مهر، در دیدار "هالیت ارن" مدیرکل مرکز پژوهشی فرهنگ، هنر و تاریخ اسلامی سازمان کنفرانس اسلامی و علی اکبر اشعری مشاور فرهنگی رئیس جمهور و رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران در استانبول دو طرف بر گسترش روابط میان مراکز فرهنگی کشورهای اسلامی تاکید کردند.

مشاور فرهنگی رئیس جمهور در این دیدار از آمادگی سازمان اسناد و کتابخانه ملی کشورمان در زمینه همکاری با ارسیکا برای فهرست نویسی نسخ خطی فارسی کتابخانه های ملی کشورهای اسلامی خبر داد. اشعری گفت: ما آمادگی داریم نمایه مقالات فارسی در حوزه تمدنی ایران و اسلام را نیز به ارسیکا ارائه کنیم.

مشاور فرهنگی رئیس جمهور ضمن تاکید بر اهمیت شناساندن چهره ها و شخصیتهای علمی و فرهنگی کشورهای اسلامی به جهان افزود: ما آماده ایم با همکاری دیگر کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی برنامه ها و همایشهای مشترکی در مورد این شخصیتها برگزار کنیم.

مدیرکل ارسیکا همچنین در این دیدار از سازمان اسناد و کتابخانه ملی کشورمان خواست تا در پروژه قدس این مرکز که به جمع آوری و انتشار عکسهای قدیمی قدس به هفت زبان مختلف می پردازد همکاری و نسبت به انتشار این کتاب به زبان فارسی اقدام کند.

مرکز پژوهشی فرهنگ، هنر و تاریخ اسلامی سازمان کنفرانس اسلامی (ارسیکا) در سال 1979 میلادی و به عنوان اولین مؤسسه فرهنگی این سازمان در زمینه بررسی مسائل تاریخی، هنری و تمدن اسلامی شروع به کار کرد. این مرکز در کاخ ییلدیز در شهر استانبول ترکیه واقع است.