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۱۰ اسفند ۱۳۸۶، ۱۰:۲۳

آمادگی ایران برای همکاری با ارسیکا در انتشار فهرست ترجمه های فارسی نسخ قرآن

آمادگی ایران برای همکاری با ارسیکا در انتشار فهرست ترجمه های فارسی نسخ قرآن

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران آمادگی خود را برای همکاری با مرکز پژوهشی فرهنگ، هنر و تاریخ اسلامی سازمان کنفرانس اسلامی (ارسیکا) برای انتشار فهرست ترجمه های فارسی نسخ خطی قرآن کریم موجود در کتابخانه های جهان اسلام اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در دیدار "هالیت ارن" مدیرکل مرکز پژوهشی فرهنگ، هنر و تاریخ اسلامی سازمان کنفرانس اسلامی و علی اکبر اشعری مشاور فرهنگی رئیس جمهور و رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران در استانبول دو طرف بر گسترش روابط میان مراکز فرهنگی کشورهای اسلامی تاکید کردند.

مشاور فرهنگی رئیس جمهور در این دیدار از آمادگی سازمان اسناد و کتابخانه ملی کشورمان در زمینه همکاری با ارسیکا برای فهرست نویسی نسخ خطی فارسی کتابخانه های ملی کشورهای اسلامی خبر داد. اشعری گفت: ما آمادگی داریم نمایه مقالات فارسی در حوزه تمدنی ایران و اسلام را نیز به ارسیکا ارائه کنیم.

مشاور فرهنگی رئیس جمهور ضمن تاکید بر اهمیت شناساندن چهره ها و شخصیتهای علمی و فرهنگی کشورهای اسلامی به جهان افزود: ما آماده ایم با همکاری دیگر کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی برنامه ها و همایشهای مشترکی در مورد این شخصیتها برگزار کنیم.

مدیرکل ارسیکا همچنین در این دیدار از سازمان اسناد و کتابخانه ملی کشورمان خواست تا در پروژه قدس این مرکز که به جمع آوری و انتشار عکسهای قدیمی قدس به هفت زبان مختلف می پردازد همکاری و نسبت به انتشار این کتاب به زبان فارسی اقدام کند.

مرکز پژوهشی فرهنگ، هنر و تاریخ اسلامی سازمان کنفرانس اسلامی (ارسیکا) در سال 1979 میلادی و به عنوان اولین مؤسسه فرهنگی این سازمان در زمینه بررسی مسائل تاریخی، هنری و تمدن اسلامی شروع به کار کرد. این مرکز در کاخ ییلدیز در شهر استانبول ترکیه واقع است.

کد مطلب 646923

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