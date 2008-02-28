خودسریهای سارکوزی عامل انشقاق در اتحادیه اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه " دویچه وله" در گزارشی به سرد شدن روابط آلمان- فرانسه به واسطه سیاستهای خودسرانه و تکرویهای سارکوزی در اتحادیه اروپا اشاره کرد و نوشت: قرار بود در روز سه شنبه گذشته وزرای اقتصاد دو کشور با هم دیدار کنند که این دیدار به خواست رئیس جمهور فرانسه لغو شد.

این نشریه آلمانی درادامه نوشت: همچنین دیدار غیررسمی که قرار بود درسوم مارس آینده بین مرکل و سارکوزی انجام گیرد چند روز پیش توسط رئیس جمهور خود رای فرانسه به مدت سه ماه به تعویق افتاد. این درحالی است که درسطح دیپلماسی بین کشور ها از مفهوم لغو دیدارها کمتر صحبت می شود.

در ادامه این مطلب آمده است: این لغو دیدارها از طرف سارکوزی در حالی شکل می گیرد که صدر اعظم آلمان هنوز از تصمیم فرانسه مبنی بر تشکیل یک اتحادیه مدیترانه ای که در راستای سیاست برتری جویی فرانسه بر اتحادیه اروپا از طرف این کشور پیگیری می شود، عصبانی است.

نویسنده در ادامه خاطرنشان کرد: سارکوزی با این ایده که با مخالفت آلمان همراه بوده است در اتحادیه اروپا شکاف ایجاد کرده و در پی به دست گرفتن رهبری این نهاد است. در عین حال سارکوزی برای تحقق این هدف خود در ژولای آینده یعنی درست یک روز قبل از سفر روسای کشورهای اروپایی به فرانسه برای ارج نهادن مقام این کشور درعهده داری پست ریاست دوره ای اتحادیه اروپا، کشورهای حاشیه مدیترانه را به پاریس دعوت کرده است.

دویچه وله درادامه با تاکید براینکه خودسریهای سارکوزی نگرانیهایی را دراروپا به وجود آورده، به یکی دیگر از این تصمیمات وی اشاره کرده و می نویسد: سارکوزی در ژانویه امسال به ماهیگیران فرانسوی قول داد که در نقش ریاست دوره ای بر اتحادیه اروپا نسبت صید اتحادیه را لغو کند. این در حالی است که فرانسه تازه چند هفته پیش قانون صید منظم در اتحادیه اروپا را امضا کرد و در حال حاضر وزیر کشاورزی فرانسه در تلاش است تا موجهای ایجاد شده در این زمینه را برطرف کند.

این منبع آلمانی در ادامه این مطلب به ایده دیپلماتهای فرانسوی در بستن قرارداد مشارکت اقتصادی با اوکراین که بر اساس قوانین اروپایی مجاز نمی باشد، اشاره کرد. در بخش دیگری این گزارش به عصبانیت کشورهای سوئیس، کانادا و بلژیک از تصمیمات خودسرانه و بدون هماهنگی سارکوزی در مسائل مربوط به این کشورها اشاره شده است.

در ادامه این گزارش به نقل از پروفسور"فرانک باسنر" رئیس انستیتو فرانسوی- آلمانی در لودویگزبورگ آلمان امده است: تا کنون خط مشی سیاسی معینی در سیاستهای سارکوزی دیده نشده است. سیاست خارجی تحت حکومت سارکوزی به نوعی امتداد سیاستهای داخلی در حکومت وی است. وی با تاسیس یک پایگاه نظامی درخلیج فارس خواست به فرانسویها نشان دهد که این کشور دارای قدرت اتمی از این به بعد یک سیاست نظامی مستقل را در پیش می گیرد. همچنین در سیاستهایش در برابر لیبی که با اعتراضات بسیاری از کشورهای اروپایی همراه بود موضوع مورد نظر سارکوزی ماموریت اقتصادی اتمی فرانسه بود.

نویسنده در ادامه می نویسد: تکرویها و سیاستهای متکبرانه و خودسرانه سارکوزی انتقادهای فراوانی را علیه وی به وجود آورده است. "باسنر" نیز در این باره اظهار می کند موضوعی که حتی خیلی از فرانسویها را غافلگیر کرده است سیاست یکدندگی و خشونت طلبی رئیس جمهوری فرانسه است. این موضوع روسای بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله صدر اعظم آلمان را عصبانی کرده است.

نویسنده در پایان اظهار داشت : سارکوزی به در پیش گرفتن یک نوع سیاست پاکسازی نیازمند است که واقعیات امر را درمسئله قدرت در نظر بگیرد.