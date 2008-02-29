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۱۰ اسفند ۱۳۸۶، ۱۱:۳۷

اسقف اعظم مالت از مسجد این جزیره دیدار کرد

اسقف اعظم مالت از مسجد این جزیره دیدار کرد

اسقف اعظم جزیره مالت در اقدامی بی‌سابقه از مسجد کورادینو دیدار و لحظاتی را به نیایش گذراند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایمز مالت، پل کریمونا اسقف اعظم مالت روز چهارشنبه 8 اسفند ماه درحالی که بدون کفش روی فرشهای سجاده مانند مسجد ایستاده بود اهمیت گفتگوی بین ادیان مختلف را مورد تأکید قرار داد.

وی از بخشهای مختلف نیایشگاه مسلمانان مالت دیدار کرد و با اصول بنیادین اسلام همانطور که در کتاب آسمانی مسلمانان آمده آشنا شد.

اسقف اعظم مالت همچنین از مرکز اسلامی "مریم بتول" دیدار کرد و مورد استقبال دانش‌آموزان مسلمانان با سرودهایی به زبانهای انگلیسی، عربی و مالتی قرار گفت.

در این دیدار اهمیت صلح در اسلام و عدم نسبت تروریسم و اسلام مورد تأکید قرار گرفت.

آمار رسمی از تعداد مسلمانان جزیره مالت در دست نیست اما جمعیت این جزیره 400 هزار نفر اعلام شده است.

کد مطلب 646928

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