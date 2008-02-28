ژاوی منجی بارسلونا شد / تساوی امیدوار کننده والنسیا

به گزارش خبرگزاری مهر، در نخستین دیدار از دور رفت مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه های اسپانیا موسوم به کوپا دلری دیشب تیم های بارسلونا و والنسیا در ورزشگاه نیوکمپ به دیدار هم رفتند. این بازی جذاب و پربرخورد در پایان 90 دقیقه تلاش به نتیجه تساوی یک بریک انجامید تا دو تیم در بازی برگشت برای صعود به دیدار نهایی تلاش کنند.

والنسیا که در فصل جاری مسابقات لالیگا نتایجی ضعیف کسب کرده است با انگیزه ای بالا به دیدار بارسلونا آمده بود و توانست در دقیقه 70 توسط دیوید سانچز ویا به گل نخست دست یابد. بازی در میان حملات پرتعداد تیم بارسلونا برای جبران شکست رو به اتمام بود که ژاوی هرناندز توانست نتیجه مسابقه را مساوی کند.

با این تساوی تیم فوتبال والنسیا امیدوارانه خود را برای دیدار برگشت در مستایا آماده می کند و می تواند حتی با یک نتیجه تساوی بدون گل به دیدار نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه های اسپانیا راه یابد.

در دیگر دیدار از دور رفت مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه های اسپانیا امشب تیم های ختافه و ریسینگ سانتاندر برابر هم صف آرایی خواهند کرد.