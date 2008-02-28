تساوی مدعیان اصلی قهرمانی / فیورنتینا به رده چهارم صعود کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته بیست و پنجم مسابقات فوتبال سری آ باشگاه های ایتالیا شب گذشته با برگزاری 9 بازی به اتمام رسید که طی آن تیم های میلانی مقابل رقبای خود با نتایج مشابه یک بریک متوقف شدند.

اینترمیلان صدرنشین که شانس اول قهرمانی فصل جاری مسابقات فوتبال سری آ باشگاه های ایتالیاست در یک بازی سنگین و پربرخورد در ورزشگاه خانگی خود مقابل رم به نتیجه ای بهتر از تساوی بک بریک دست نیافت. این تیم در حالی که می توانست با برتری مقابل رم گامی بلند به سوی قهرمانی بردارد تا دقیقه 88 با یک گل از میهمان خود عقب بود. در این بازی ابتدا توتی در دقیقه 38 تیم رم را پیش انداخت و با گلزنی زانتی در فاصله دو دقیقه مانده به پایان بازی کار به تساوی کشیده شد.

اینترمیلان با تساوی مقابل رم با 61 امتیاز کماکان تیم صدرنشین جدول رده بندی است و فاصله ای 9 امتیاز با تیم دوم جدول دارد.

تیم فوتبال فیورنتینا در هفته جاری از تساوی یک بریک میلان مقابل کاتانیا نهایت بهره را برد و با برتری یک برصفر مقابل لیورنو به رده چهارم جدول رده بندی صعود کرد. تک گل پیروزی بخش مردان فلورانس را پاپا وایگو در دقیقه 58 به ثمر رساند.

نتایج دیدارهای هفته بیست و پنجم مسابقات فوتبال سری آ باشگاه های ایتالیا به شرح زیر است:

* آتالانتا 4 - سامپدوریا یک

* کاتانیا یک - میلان یک

* فیورنتینا یک - لیورنو صفر

* جنوآ 2 - ناپولی صفر

* لاتزیو یک - رجینا صفر

* پالرمو 2 - امپولی صفر

* پارما 2 - اودینزه صفر

* سیه نا یک - کالیاری صفر

* اینترمیلان یک - آ اس رم یک

جدول رده بندی مسابقات فوتبال سری آ باشگاه های ایتالیا به شرح زیر است:

1- اینتر 61 امتیاز

2- رم 52 امتیاز

3- یوونتوس 48 امتیاز

4- فیورنتینا 44 امتیاز

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18- لیورنو 23 امتیاز

19- رجینا 21 امتیاز

20- کالیاری 18 امتیاز