به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلام‌آنلاین، در این برنامه تلویزیونی که در قالب برنامه دوربین مخفی پخش شد، هنرپیشه‌ای با حجاب وارد مغازه می‌شود و از فروشنده پای سیب می‌خواهد اما ناگهان این زن با اظهارات ضد اسلام و مسلمانان از سوی فروشنده رو به رو می‌شود تا واکنش سایر مشتریان که در مغازه حضور دارند مورد بررسی قرار گیرد.

درحالی ‌که زن محجبه در مقابل اظهارات اسلام‌هراسانه فروشنده می‌گوید من آمریکایی هستم، در این کشور متولد شده و زندگی کرده‌ام، بیشتر مشتریان تنها از این صحنه عبور کرده و هیچ عکس‌العملی نشان نمی‌دهند.

هنرپیشه‌ای که در نقش زن محجبه ظاهر شده زمانی که از هر حمایتی ناامید می‌شود مستقیماً از یکی از مشتریان درخواست کرده و می‌گوید: "آقا می‌توانید برای من یک پای سیب سفارش دهید؟ این درحالی است که مشتری بدون توجه به اظهارات زن پس از انجام خرید خود از فروشگاه خارج می‌شود. واکنشهای سایرین نیز چندان تفاوتی بایکدیگر ندارد. حتی یکی از مشتریان برای چنین اظهاراتی از فروشنده تشکر می‌کند و می‌گوید اگر من نیز صاحب فروشگاه بودم چنین کاری می‌کردم.

دراین میان البته یک نفر از میان مشتریان عدم تساهل فروشنده را زیر سؤال برد و دو زن به نشانه اعتراض به اظهارات منزجرکننده فروشنده فروشگاه را ترک کردند.

براساس نظرسنجی‌ها و تحقیقاتی که صورت گرفته 39 درصد از مردم آمریکا نسبت به مسلمانان متعصب هستند. جرایم ناشی از انزجار در ایالات متحده در سالهای اخیر افزایش چشمگیری داشته‌اند و براساس تحقیقات دفتر تحقیقات فدرال، جرایم ناشی از اسلام‌هراسی از 28 مورد در سال 2005 به 156 مورد در سال 2006 افزایش یافته است.