ضایعات 40 درصدی تولیدات گل و گیاه در کشور

رضا مهربانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: میزان تولیدات گل شاخه بریده امسال به بیش از یک میلیارد و 500 میلیون شاخه رسیده که نسبت به سال گذشته بیش از 20 درصد رشد داشته است.

مدیرعامل اتحادیه گل و گیاه ایران، افزود: در سال گذشته صادرات گل و گیاه ایران حدود 25 تا 26 میلیون دلار بوده و پیش بینی می شود امسال صادرات نسبت به سال گذشته 50 درصد افزایش یابد.

وی تصریح کرد: براساس مصوبه سازمان توسعه تجارت، به منظور رفع مشکلات در زمینه نرخ گذاری گل و گیاهان صادراتی مقرر شده تا بنابر اظهارنظر صادرکنندگان تعیین نرخ صورت گیرد که این امراز ابتدای سال آینده نهایی خواهد شد.

مهربانی با اشاره به ضایعات 40 درصدی در تولید گل و گیاه در ایران، اظهارداشت : حمل و نقل غیر استاندارد، سنتی بودن بازارها، نگهداری و عرضه تولیدات سبب می شوند سالانه 40 درصد تولیدات کشور در این زمینه هدر رود.

وی با اشاره به ضرورت مکانیزه شدن گلخانه ها عنوان کرد: از سال آینده کاهش هزینه های تولید مورد نظر است؛ ضمن اینکه بازسازی و نوسازی گلخانه های سنتی با همکاری معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی با تشکیل ستادی مشترک دنبال می شود.