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۹ اسفند ۱۳۸۶، ۱۳:۵۸

همایش "عاشورا ، انقلاب، انتظار" در دانشگاه لرستان برگزار شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: همایش "عاشورا، انقلاب، انتظار" با حضور اساتید و اندیشمندانی از سراسر استان در دانشگاه لرستان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، در این همایش که شب گذشته در دانشگاه لرستان برگزار شد، امام جمعه شهرستان پلدختر با تاکید بر ضرورت تشریح اهداف قیام عاشورا و پیوندهای انقلاب اسلامی با نهضت حسینی، عنوان داشت: انقلاب اسلامی ایران برگرفته از عاشورای حسینی بود.

محمد تقی صرفی پور در ادامه انتقال مفاهیم و ارزش های عاشورا را به نسل جوان جامعه ضروری دانست و اظهار داشت: همه باید در راستای تبیین فرهنگ عاشورایی و انتقال آرمان های انقلاب اسلامی به نسل جدید تلاش کنند.

در ادامه این همایش مدیر کل اوقاف و امور خیریه لرستان نیز با تشریح اهداف برگزاری این همایش عنوان کرد: این همایش در قالب محورهای تبیین نهضت حسینی و شناخت آموزه‌های جاودانه آن، معرفی انقلاب اسلامی به عنوان مصداق تمام عیار نهضت عاشورا و تبیین جایگاه انقلاب اسلامی در زمان غیبت مهدی موعود (عج) و معرفی شاخصه های چهره‌های انقلابی و عاشورایی و با هدف تبیین اهداف قیام عاشورا و پیگیری خط مشی این حرکت عظیم تاریخی در انقلاب ها و تحرکات تشیع برگزار شده است.

حجت الاسلام سید مهدی حسینی افزود: پس از فراخوان ارسال اثر برای حضور در این همایش بیش از 80 اثر از آثار اندیشمندان برجسته استان به دبیرخانه همایش ارسال شد که از این میان 4 اثر برگزیده انتخاب و تجلیل شدند.

کد مطلب 646953

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