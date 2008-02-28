صهیونیستها هشت فلسطینی دیگر را شهید و زخمی کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، معاویه حسنین رئیس بخش امداد رسانی و اورژانس وزارت بهداشت فلسطین به خبرگزاری فرانسه گفت: در حمله اسرائیل به محله الزیتون در شرق شهر غزه دو شهروند فلسطینی شهید و شش نفر دیگر زخمی شدند.

وی افزود: هنوز هویت این دو شهید فلسطینی مشخص نشده است.

ارتش رژیم صهیونیستی در دو حمله هوایی جداگانه صبح امروز خود به محله الشجاعیه در شرق شهر غزه نیز سه فلسطینی را شهید و دو نفر دیگر را زخمی کرده بود.



سحرگاه امروز نیز ارتش رژیم صهیونیستی با حمله به مقر وزارت کشور دولت منتخب فلسطین یک کودک شیرخواره را شهید و 20 نفر دیگر را زخمی کرد.



دو مبارز فلسطینی نیز صبح امروز در یورش صهیونیست ها به اردوگاه بلاطه در نزدیک شهر نابلس در کرانه باختری رود اردن شهید شدند.

این درحالی است که ارتش رژیم صهیونیستی دیروز نیز در حملات جداگانه خود به نوارغزه پنج مبارز گردانهای عزالدین قسام شاخه نظامی جنبش حماس و یک مبارز گروهان های قدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین را شهید و دو نفر را زخمی کرده بود.

یک یگان ویژه ارتش رژیم صهیونیستی نیز دیروز یک فعال فلسطینی را در شهر نابلس در کرانه باختری شهید و سه تن دیگر را زخمی کرد.