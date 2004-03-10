برمر با وكلاي آمريكايي درباره نحوه محاكمه صدام و عواملش وارد مذاكره شد

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه،" دان سنور" سخنگوي حاكم آمريكايي عراق دربغداد به خبرنگاران گفت: برمربراي وكلاي آمريكايي ملزومات مورد نيازدادگاههاي ويژه عراقي را كه به منظوررسيدگي به جنايات صدام و عوامل حزب بعث تشكيل شده است، تشريح كرد.

سخنگوي برمربا اشاره به اينكه اين وكلاي آمريكايي ازكارشناسان با تجربه هستند گفت: آنها براي كمك به عراقي ها به اين كشورسفر كرده اند و در طرح شكايت هاي آينده دخالت نخواهند كرد. سنورافزود: عراقيها نقش اصلي را دركارمحاكمه ايفاخواهند كرد.

وي تصريح كرد: طرح هرگونه شكوائيه جنايت جنگي تا قبل ازانتقال قدرت به عراقيها در30 ژوئن آينده وارد نيست و تهيه و آماده كردن پرونده محاكمه صدام نيازبه زمان دارد.

سخنگوي برمربا بيان اينكه ممكن است رئيس جمهورمخلوع عراق جزء اولين كساني نباشد كه دربرابردادگاه ويژه حاضرخواهد شد،اظهارداشت: ممكن است بحثي صورت گيرد كه چه كسي صدام ومسئولان سابق حزب بعث را ابتدا محاكمه خواهد كرد.

گفته مي شود آمريكا تيمي ازكارشناسان متشكل ازچهار وكيل وزارت دادگستري اين كشور را به عراق اعزام كرده تا اتهامات عليه صدام و جناياتي كه وي و عواملش مرتكب شده اند را مورد بررسي قراردهند و درهمان حال به عراقيها دركار بررسي پرونده جنايات آنها و ادله اي كه موجب محكوميت ديكتاتورسابق عراق مي شود، كمك كنند.