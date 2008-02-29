تعداد کتاب فروشیهای ایران بسیار اندک است

به گزارش خبرنگار مهر از سمنان، محسن پرویز در نشستی با اهل قلم و نویسندگان شهرستان سمنان گفت: نویسندگی در کشور نیازمند حرفه ای شدن است و باید نویسندگان کار خود را یک حرفه تخصصی بدانند.

وی افزود: بین نشر و نویسندگی در کشور ما تفاوتی وجود ندارد ولی در هیچ جای دنیا رابطه بین نشر نویسندگی مثل ایران نیست.

پرویز با بیان اینکه توام بودن نشر و نویسندگی را یک معضل در ایران است، افزود: کمتر از 200 ناشر در کشور فقط فعالیت نشر می کنند و بیشتر مولفان برای نشر کتاب خود مجوز انتشاراتی گرفته اند.

وی خاطرنشان کرد: اقتصاد نشر در کشورهای دیگر اقتصادی پویا و فعال است و ایران نیز برای پویا شدند این اقتصاد نیازمند حرفه‌ای شدن نشر و نویسندگی دارد.

محسن پرویز با بیان اینکه خود نویسنده نمی تواند قاضی خوبی برای آثار خود باشد، گفت: کار نویسندگان در جامعه کار فرهنگی است و کار ناشران کاری اقتصادی است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان نیز در این نشست با اشاره به فعالیت 12 ناشر فعال در استان سمنان گفت: در سال جاری ‪ ۴۰‬ عنوان کتاب با بیش از ‪ ۵۰‬هزار نسخه در استان منتشر شده است.

علی مرادی افزود: انجمن اهل قلم در تمام شهرستانهای استان فعال است و حداقل 10 عنوان کتاب در سال جاری در استان رونمایی شده است.