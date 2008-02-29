به گزارش خبرنگار مهر، خبرگزاری فرانسه اعلام کرد قرار است ترمیم این دو تابلو که در حال حاضر در مادرید نگهداری می‌شوند تا زمان برگزاری نمایشگاهی از آثار گویا در ماه آوریل به پایان برسد.





تابلو "سوم مه 1808"

این نمایشگاه "گویا و سال‌های جنگ" نام دارد و از 14 آوریل برپا می‌شود. مانوئلا منا مسئول حفظ و نگهداری آثار هنرمند اسپانیایی با اعلام این خبر گفت: "تصمیم برای ترمیم این دو اثر سال 2000 در یک گردهمایی بین‌المللی با حضور متخصصان گویا اتخاذ شد." این نمایشگاه در پرادو برگزار می‌شود که یکی از مطرحترین موزه‌های اسپانیاست و تا 13 ژوئیه ادامه دارد.

دو تابلو "دوم مه 1808" و "سوم مه 1808" در جریان جنگ داخلی اسپانیا هنگام انتقال از مادرید به بندر والنسیا برای محفوظ ماندن از بمباران‌ها آسیب دیدند. این دو اثر پیشتر نیز ترمیم شده‌اند، اما بخش‌هایی از آنها برای اولین بار ترمیم می‌شود. در این دو اثر قیام معروف مادرید که بین 1808 تا 1814 به جنگ اسپانیا علیه فرانسه برای کسب استقلال انجامید، به تصویر درآمده است.

"دوم مه 1808" که با نام The Charge of the Mamelukes نیز شناخته می‌شود شال 1808 در فاصله دو ماه خلق شد. "سوم مه 1808" نیز در 1814 به پایان رسید. بسیاری از آثار فرانسیسکو دی گویا (1828-1746) که از مهمترین نقاشان مدرن بود، در موزه پرادو نگهداری می‌شود.