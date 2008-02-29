مراکز آموزش صنایع دستی به بخش خصوصی واگذار می شود

حسین هاتفی فارمد در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: مراکز آموزشی صنایع دستی تا سال آینده به بخش خصوصی واگذار می شود و مدیران تعاونیها، مراکز آموزشی و تمام کسانی که توانایی آموزش هنرهای تجسمی و صنایع دستی را دارند می توانند با مراجعه به اداره صنایع دستی استان مربوطه، بخش آموزش صنایع دستی را بر عهده بگیرند.

وی افزود: طبق توافق انجام شده با وزارت کار، سازمان فنی و حرفه ای کشور نیز آمادگی لازم جهت همکاری با مراکز آموزشی صنایع دستی، اعطای تسهیلات و ارائه مدرک را دارد.

این مسئول خاطرنشان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 65 هزار نفر در 400 مرکز سراسر کشور تحت آموزش هنرهای تجسمی و صنایع دستی قرار گرفته اند و تعداد قابل توجهی نیز تا پایان سال آموزش می بینند.

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی سازمان میراث فرهنگی در رابطه با بیمه هنرمندان صنایع دستی بیان داشت: طبق مصوبه مجلس، کارگاه های آموزشی تا پنج نفر از پرداخت حق بیمه برای کارفرما معاف هستند همچنین در مورد بیمه هنرمندان نیز پیگیریها صورت گرفته است و به نظر می رسد تا سال 87 به مرحله اجرا برسد.