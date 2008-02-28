تاسف شدید بان کی مون از ادامه فجایع انسانی رژیم صهیونیستی در غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در بیانیه "بان کی مون" که توسط دفتر مطبوعاتی سازمان ملل منتشر شده آمده است که دبیر کل سازمان ملل تاسف شدید خود را به دلیل کشته شدن انسانهای بی گناه در نوار غزه اعلام می کند. این تحولات این نکته را بیان می کنند که هر چه سریعتر باید اعلام وضعیت "اعمال خشونت" در این منطقه شده و اجازه نداد که این قبیل اقدامات استمرار پیدا کنند.

در ادامه بیانیه دبیر کل با اشاره به حملات رژیم صهیونیستی به نوارغزه و پاسخ موشکی مبارزان فلسطینی به این حملات آمده است: گروه های درگیر باید هر چه سریعتر آتش بس برقرار کنند. اسرائیل ( رژیم صهیونیستی ) باید با احترام گذاشتن به قوانین بین المللی حقوق بشر، از به خطر انداختن جان انسانهای بیگناه خودداری کند.

بیانیه بان کی مون در حالی صادر شده که ارتش رژیم صهیونیستی در ادامه دور تازه حملات خود علیه ملت فلسطین در نوار غزه و کرانه باختری رود اردن طی 48 ساعت اخیر دستکم 16 فلسطینی از جمله یک کودک شیرخواره را شهید و بیش از 32 نفر دیگر را زخمی کرد.