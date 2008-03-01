به گزارش مهر به نقل از ای.بی.سی نیوز، زنانی که شیر بدون چربی بیشتری می نوشند، کمتر از دیگر زنان در معرض خطر ابتلا به فشار خون بالا قرار دارند.

براساس این گزارش، برخی از متخصصان علت این امر را ذخیره کافی بدن آنها از کلسیم و ویتامین دی می دانند که مانع از بسیاری عوارض از جمله افزایش فشار خون می شود.

محققان آمریکایی در بررسی خود بر روی نزدیک به 30هزار زن میانسال دریافتند زنانی که مصرف شیر کم چرب یا بدون چربی در آنان بالا است، کمتر در معرض فشار خون بالا هستند.

در ضمن نتایج حاکی از آن است که زنانی که روزی 2بار یا بیشتر شیر می نوشند به میزان 10 درصد کمتر از دیگر زنان در معرض خطر ابتلا به فشارخون بالا قرار دارند.

با توجه به اینکه در دهه های اخیر افزایش فشار خون در زنان رو به افزایش است و بسیاری از آنها در دوران بارداری یا پس از زایمان مبتلا به آن می شوند باید به نکات تغذیه ای توجه نمایند زیرا بیماریهای قلبی و سکته نیز از جمله دیگر عوارض این بیماری می باشد که خود مشکلات دیگری را برای فرد ایجاد می کند.

