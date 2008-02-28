نخست وزیر عراق از لندن به بغداد بازگشت

به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع اطلاع رسانی در دفتر نخست وزیری عراق به خبرگزاری اصوات العراق گفت: نوری المالکی چهارشنبه شب بعد از انجام آزمایشات پزشکی معمولی به بغداد بازگشت.



نخست وزیر عراق یکشنبه هفته جاری برای انجام آزمایشهای پزشکی عازم لندن شد و "یاسین مجید" مشاور اطلاع رسانی وی گفت: هدف از این سفر تکمیل آزمایشهای پزشکی است که نخست وزیر عراق در اواخر سال گذشته آنها را انجام داده بود.

مالکی در تاریخ 29 دسامبر سال 2007 برای انجام آزمایشهای روتین پزشکی به لندن سفر کرده بود. در این سفر موافقت شده بود که مالکی برای تکمیل آزمایشهای خود بار دیگر به انگلیس سفر کند.



نوری المالکی 57 ساله در آوریل 2006 نخست وزیر عراق شد."علی الدباغ" سخنگوی رسمی دولت عراق نیز گفته بود: مالکی برای تکمیل آزمایشهای پزشکی خود به لندن سفر کرده است و این مسئله نگران کننده نیست.