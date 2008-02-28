"داستان راستان" به زبان ازبکی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب توسط مؤسسه انتشاراتی الهدی در 1000 نسخه به چاپ رسیده است.
شهید مطهری برای ابلاغ اندیشه و ترویج باورهای دینی و اخلاقی خود به صدق سخن و تأثیرگذاری در مخاطب میاندیشد. از این رو گاهی مخاطبانش نوجوان و جوان میشوند. گاهی روشنفکران و تحصیلکردگان و گاهی علما و اندیشمندان .
اثر "داستان راستان" ویژگیهای منحصر به فردی را داراست. ابتدا اینکه نقل قصص و داستانها بدور از جانبداری است. دوم اینکه اثر نتیجهگیری هر یک از این داستانها را به مخاطب واگذار نموده و با تحلیل و تفسیر مخاطب را به برداشت خاص هدایت نکرده است.
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