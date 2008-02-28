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۹ اسفند ۱۳۸۶، ۱۴:۵۱

"داستان راستان" به زبان ازبکی منتشر شد

"داستان راستان" به زبان ازبکی منتشر شد

رایزنی فرهنگی کشورمان در تاشکند کتاب "داستان راستان" شهید مطهری را به زبان ازبکی ترجمه و منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب توسط مؤسسه انتشاراتی الهدی در 1000 نسخه به چاپ رسیده است.

شهید مطهری برای ابلاغ اندیشه و ترویج باورهای دینی و اخلاقی خود به صدق سخن و تأثیرگذاری در مخاطب می‌اندیشد. از این رو گاهی مخاطبانش نوجوان و جوان می‌شوند. گاهی روشنفکران و تحصیل‌کردگان و گاهی علما و اندیشمندان .

 اثر "داستان راستان" ویژگی‌های منحصر به فردی را داراست. ابتدا اینکه نقل قصص و داستان‌ها بدور از جانبداری است. دوم اینکه اثر نتیجه‌گیری هر یک از این داستانها را به مخاطب واگذار نموده و با تحلیل و تفسیر مخاطب را به برداشت خاص هدایت نکرده است. 

کد مطلب 646998

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