حجت الاسلام سید عبدالواحد موسوی لاری رئیس ستاد ائتلاف اصلاح طلبان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار داشت : چهره هایی که در لیست ائتلاف قرار گرفته اند فارغ از اینکه وابسته به کدام حزب هستند از تمامی جریانات اصلاح طلب انتخاب شده اند.

وی افزود : تنی چند از اعضای حزب اعتماد ملی نیز در فهرست انتخاباتی ستاد ائتلاف اصلاح طلبان قرار دارند.

موسوی لاری در پاسخ به این سئوال که آیا در لیست ستاد ائتلاف سرلیست نیز مشخص شده است یا خیر، گفت : نیازی به سرلیست نداریم و تا این لحظه بنایی برای انتخاب سرلیست نداشته ایم.

رئیس ستاد ائتلاف اصلاح طلبان تصریح کرد : در لیست ائتلاف خود به خود چهره هایی مطرح هستند که نیازی نیست سرلیست الف یا ب را انتخاب کنیم، زیرا گروههایی به سراغ سرلیست می روند که اعضای لیست شان ناشناخته باشند.

وی افزود : مجموعه انتخاب شدگان در فهرست ستاد ائتلاف افرادی هستند که در جامعه مطرح بوده و تا این لحظه نیازی به انتخاب سرلیست ندیده ایم اما احتمال دارد دوستان در ستاد تبلیغات به جمع بندی دیگری برسند.

موسوی لاری در پاسخ به این سئوال که آیا لیست خود را بر اساس حروف الفبا منتشر می کنید، خاطرنشان کرد : به علت محدود شدن تبلیغات انتخابات و نصب تراکتها و پوسترها ممکن است فهرست ائتلاف را به صورت ستونی یا افقی تنظیم کنیم و خیلی درگیر بحث انتشار لیست بر اساس حروف الفبا یا غیر آن نخواهیم شد .

وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه افرادی دیگر لیست ستاد ائتلاف را چه زمانی مشخص می کنید، اظهار داشت : لیست ستاد ائتلاف بر اساس رایزنیهایی در چارچوب ستاد ائتلاف شکل گرفته و بعید می دانیم لیست ائتلاف اصلاح طلبان در انتخابات مجلس هشتم به 30 نفر برسد.

رئیس ستاد ائتلاف اصلاح طلبان در پاسخ به این سئوال که چرا این لیست را برخلاف خواست سید محمد خاتمی 30 نفره معرفی نمی کنید، گفت : ستاد ائتلاف اصلاح طلبان به طور حتم از چهره هایی که خدمتگزار مردم باشند در لیست خود در انتخابات استفاده خواهد کرد.

آقایان مجید انصاری، اسحاق جهانگیری، علی اشراقی، نجفقلی حبیبی، محمد صدر، امراللهی وعلی اشراقی از جمله افرادی هستند که در لیست انتخاباتی ستاد ائتلاف اصلاح طلبان قرار گرفته اند.