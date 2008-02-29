فاضل عبادی مدیرکل امور کتابخانه های عمومی استان همدان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه پروژه ساخت کتابخانه مرکزی استان به بیش از 95 درصد پیشرفت فیزیکی رسیده است، گفت: با توجه به سرمای بی سابقه ای که امسال تجربه کردیم، کارهای اجرایی پروژه در یکی دو ماه اخیر اندکی با کندی پیش رفته است؛ با این وجود پروژه مراحل پایانی خود را طی می کند و به جز کارهای جزئی داخل ساختمان و مسئله تامین منابع مکتوب مورد نیاز - که برعهده اداره کل ارشاد استان است - پروژه کتابخانه مرکزی مشکل دیگری ندارد و به زودی به بهره برداری می رسد.

وی افزود: البته این کتابخانه قرار بود تا پایان سال جاری به بهره برداری برسد که همان طور که گفتم با مشکلات سرما و نیز عدم تامین اعتبار روبرو شد اما با مرتفع شدن این مشکلات، کتابخانه تقریباً آماده بهره برداری شده و به احتمال زیاد اوایل بهار 87 و به طور قطع تا پایان این فصل افتتاح می شود.

مطالعات ابتدایی ساخت کتابخانه مرکزی استان همدان در سال 1373 آغاز شد. کار ساخت این کتابخانه از سال 1377 و در زمینی با زیربنای 8500 متر مربع شروع و در پنج طبقه ادامه یافت. این کتابخانه دارای سالنهای مطالعه آزاد، تخصصی، عمومی، سالن آمفی تئاتر، مخزن کتاب، فضاهای جنبی، سایت کامپیوتری و امکانات دیگر است و یکی از بزرگترین کتابخانه های غرب کشور به شمار می رود. برای این کتابخانه تاکنون بیش از دو میلیارد تومان هزینه شده است.