به گزارش خبرنگار مهر ، در پی انصراف حجت الاسلام نواب از فهرست جبهه متحد و کامل نبودن مدارک تحصیلی حجت الاسلام ثمری و احتمال ردصلاحیت نهایی وی، گروه شش نفره جبهه متحد در حال بررسی جایگزینی دو نفر از میان حسین مظفر ، امیررضا خادم ، حسن غفوری فرد ، الهام امین زاده و نفیسه فیاض بخش در فهرست انتخاباتی خود است. این 5 نفر در فهرست فعلی ائتلاف فراگیر اصولگرایان حضور دارند.

یک منبع آگاه در این زمینه گفت: جبهه متحد از موضع پیشین مبنی بر ممنوع کردن افراد لیست خود از حضور در لیست های دیگر اصولگرایان عقب نشینی کرده و علاوه بر آن از میان 5 نفر یاد شده دو نفر از میان آقایان مظفر ، خادم و غفوری فرد را پس از مذاکره با آنان انتخاب خواهد کرد.

در عین حال گفته می شود ائتلاف فراگیر اصولگرایان رایزنی هایی را برای سرلیستی فهرست خود توسط حداد عادل صورت داده که وی مخالفتی در این زمینه ابراز نداشته است.

صبح امروز کنعانی مقدم عضو شورای مرکزی ائتلاف فراگیر اصولگرایان نیز در گفتگو با مهر از احتمال افزایش اشتراکات فهرست این ائتلاف با جبهه متحد اصولگرایان در انتخابات مجلس هشتم خبر داده بود.