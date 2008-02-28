300 رودسری به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شدند

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، این تعداد بسیجی با هفت دستگاه اتوبوس به مدت پنج روز به مناطق جنوب کشور از قبیل خرمشهر، آبادان، اروند کنار، شلمچه و هویزه دیدن خواهند کرد.

برنامه های جانبی این اردویی معنوی شامل روایت خاطرات رزمندگان هشت سال دفاع مقدس، برگزاری مراسم متعدد معنوی نظیر زیارت عاشورا، دعای توسل است.

فرمانده سپاه رودسردر حاشیه اعزام کاروان راهیان نور به خبرنگار مهر اعلام کرد: این اردوها با هدف تبیین فرهنگ دفاع مقدس و انتقال آن به نسل جوان است.

سرهنگ پاسدارغلامحسین علیاری افزود: شناخت نسل جوان از وقایع مهم انقلاب به ویژه دوران دفاع مقدس یکی از برنامه های مهم نظام است.

وی یادآورشد: فرهنگ دفاع مقدس امتداد فرهنگ والایی عاشوراست از این رو تداوم و حفظ این نهضت با تبیین درست فرهنگ عاشورا میسر است.