دوستان سياست وقت كشي را مد نظر قرار داده اند

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر وي درباره ارجاع قوانين به مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: مجمع براي به بن بست كشيده نشدن نظام تشكيل شده است اما وقتي مجلس با اكثريت آرا قانوني را تصويب مي كند همان مصلحت نظام است.

مزروعي خاطرنشان كرد: برخي به خود اجازه مي دهند درمسائل قانونگذاري خود را دخيل بدانند ازجمله شوراي عالي انقلاب فرهنگي كه هيچ جايگاهي ندارد و حق قانونگذاري نيز براين اساس ندارد.

وي اظهار نظرشوراي عالي انقلاب فرهنگي درباره تبصره 14 لايحه بودجه درباره خدمات اينترنتي را بي اثردانست.