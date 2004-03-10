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۲۰ اسفند ۱۳۸۲، ۱۱:۰۵

مزروعي:

دوستان سياست وقت كشي را مد نظر قرار داده اند

رجبعلي مزروعي گفت: برخي از دوستان امروز سياست وقت كشي را در برنامه كاري خود قرار داده اند.

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر وي درباره ارجاع قوانين به مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: مجمع براي به بن بست كشيده نشدن نظام تشكيل شده است اما وقتي مجلس با اكثريت آرا قانوني را تصويب مي كند همان مصلحت نظام است.
مزروعي خاطرنشان كرد: برخي به خود اجازه مي دهند درمسائل قانونگذاري خود را دخيل بدانند ازجمله شوراي عالي انقلاب فرهنگي كه هيچ جايگاهي ندارد و حق قانونگذاري نيز براين اساس ندارد.
وي اظهار نظرشوراي عالي انقلاب فرهنگي درباره تبصره 14 لايحه بودجه درباره خدمات اينترنتي را بي اثردانست.

کد مطلب 64702

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