توسعه همه جانبه گیلان نیازمند روحیه جهادی است

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، قهرمانی استاندار گیلان شامگاه پنجشنبه در نشستی مطبوعاتی در رشت، اظهار داشت : استفاده ازاین سرمایه معنوی که همانا روحیه جهادی و تفکر بسیجی است یک ضرورت انکار ناپذیر در کشور به ویژه استان گیلان است.

استاندار گیلان با بیان اینکه روحیه بسیجی موجب پیروزی، تثبیت، تداوم و استمرار انقلاب است، افزود: تقویت این روحیه با توجه به سازو کارهایی که در نظام جمهوری اسلامی پیش بینی شده باید در تمام لایه های نظام تسری یابد زیرا دشمنان از این نوع تفکر در هراس بوده و در صدد تضعیف آن هستند.

قهرمانی خطاب به مدیران دستگاههای اجرایی استان یادآورشد: باید بسترهای لازم برای نهادینه کردن این تفکر که از راهبردهای اصلی نظام است زمینه سازی شود زیرا این روحیه برای سازندگی و بالندگی کشور یک نیاز است.

استاندار گیلان در بخش دیگری از سخنان خود عدم شناخت کافی جوانان از عقبه انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: این یک دغدغه جدی نظام است از این رو باید اهداف ، مواضع و رویکرهای اصلی نظام به خوبی برای نسل جوان تبیین شود.

وی افزود: تبیین گذشته انقلاب به ویژه دوران طلایی هشت سال دفاع مقدس برای زنده نگهداشتن انقلاب اسلامی ضروری انکار ناپذیر است.

قهرمانی گفت: اعزام کاروانهای راهیان نوری فرصت مناسبی است برای انتقال فرهنگ دفاع مقدس و تقویت روحیه بسیجی به آحاد مردم و جامعه است.

فرمانده سپاه منطقه گیلان نیز در این نشست بر تقویت تفکربسیجی در بدنه دستگاههای اجرایی تاکید کرد و افزود: بدنه نظام باید با تفکر امام راحل و مقام معظم رهبری عجین شود.

سردار نظرعلی علیزاده گفت: ساختار سازی تفکر بسیجی در ادارات لازمه فرهنگ سازی روحیه جهادی در جامعه است.

وی به نقش اردوههای راهیان نوراشاره کرد و بیان داشت: سال 85 حدود هشت هزار نفر به مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس اعزام شدند که این میزان امسال باید به همت کلیه دستگاهها اجرایی افزایش یابد.

در این نشست مدیران کل دستگاههای اجرایی وفرماندهان پایگاههای مقاومت ادارات کل استان شرکت داشتند.