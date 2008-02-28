شهید و زخمی شدن 9 فلسطینی دیگر/ پاسخ مقاومت به جنایات صهیونیستها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، معاویه حسنین رئیس بخش امداد رسانی و اورژانس وزارت بهداشت فلسطین گفت که در حمله هوایی ارتش رژیم اسرائیل به شهر جبالیا یک فلسطینی شهید و سه نفر دیگر زخمی شد.

وی افزود: عبدالله الزویدی 23 ساله در این حمله شهید و سه نفر دیگر جراحت های مختلف برداشتند.

معاویه حسنین همچنین گفت که در حمله دیگر ارتش رژیم اسرائیل به شهرجبالیا نیز دستکم دو کودک فلسطینی شهید و دو نفر دیگر زخمی شدند.

رئیس بخش امداد رسانی و اورژانس وزارت بهداشت فلسطین همچنین از حمله هوایی ارتش رژیم صهیونیستی به شهر بیت حانون خبر داد و گفت: عوض النبا 25 ساله در این حمله هوایی به شهادت رسد. شاهدان عینی گفتند که هواپیماهای رژیم اسرائیل یک موشک به شرق شهر بیت حانون شلیک کردند.

با شهادت این دو فلسطینی، شمار شهدای حملات هوایی و زمینی ارتش رژیم صهیونیستی در 48 ساعت اخیر به نوار غزه و کرانه باختری رود اردن به دستکم 20 نفر رسید. یک کودک شیرخواره و فرزند خلیل ابوالحیه از رهبران حماس از جمله این شهدا هستند. صهیونیستها در این حملات همچنین بیش از37 فلسطینی را زخمی کرده اند.

درهمین حال، مبارزان فلسطینی امروز در پاسخ به این جنایات تازه رژیم صهیونیستی چند فروند موشک به درون فلسطین اشغالی شلیک کردند.

سخنگوی نظامی رژیم اسرائیل گفت که 10 فروند موشک از نوار غزه شلیک شده است که پنج عدد از آنها به جنوب فلسطین اشغالی اصابت کرد. وی افزود که در این حمله موشکی یک نگهبان صهیونیست زخمی شد.

این درحالی است که منابع رژیم اسرائیل امروز اعلام کردند که آوی دیختر وزیر امنیت داخلی این رژیم به طور عجیبی از حمله موشکی گردانهای عزالدین قسام شاخه نظامی جنبش حماس جان سالم بر برده است و یک محافظ شخصی وی از ترکش موشکها زخمی شده است.

خبرگزاری قطر با اعلام این خبر افزود: گردانهای عزالدین قسام پیشتر اعلام کردند که شهرک صهیونیست نشین سدیروت در فلسطین اشغالی را با دو فروند موشک هدف قرار داده اند. این گردانها همچنین از موشک باران منطقه نقب و مواضع رژیم اسرائیل در اطراف حصار امنیتی نوار غزه خبر دادند.