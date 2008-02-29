به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور اعلام کرد: این همایش با هدف توسعه مشارکت زنان در عرصه های مختلف فرهنگی و اجتماعی با توجه به توانمندی های آنان، معرفی توانمندی های زنان ایران اسلامی در عرصه های مختلف توسعه ملی، تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه در خصوص تقویت نقش زنان در جامعه و توسعه فرصت ها و گسترش سطح مشارکت آنها در کشور و تسریع در فرآیند توسعه ملی با بهره گیری از تمامی ظرفیت های انسانی موجود در جامعه برگزار می شود.

براساس این گزارش، تقویت روحیه خودباوری در جامعه زنان به ویژه روستایی، جلب توجه مسئولین به حضور زنان در عرصه مدیریت روستایی، فرهنگ سازی و افزایش باورهای عمومی جامعه نسبت به شایستگی زنان جهت حضور موثر در عرصه های مختلف اجتماعی و فرهنگی، بسترسازی برای حضور موثر و گسترده تر زنان روستایی در عرصه مدیریت روستایی کشور و ایجاد فرصت های شغلی برابر برای زنان و مردان از دیگر اهداف این گردهمایی ملی است.

اضافه می‌شود: در این همایش تنی چند از استادان و پژوهشگران در زمینه مشارکت زنان در توسعه پایدار روستایی، مدیریت نوین روستایی و مدیریت منابع مالی دهیاری سخنرانی می کنند.