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۹ اسفند ۱۳۸۶، ۱۸:۱۰

آفریقای جنوبی:

گزارش آژانس اطمینان به ایران را اثبات کرد /تهران برنامه تسلیحاتی ندارد

گزارش آژانس اطمینان به ایران را اثبات کرد /تهران برنامه تسلیحاتی ندارد

نماینده آفریقای جنوبی در آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرد که گزارش 22 فوریه مدیر کل این نهاد درباره ایران، اطمینان به صلح آمیز بودن فعالیت هسته ای ایران را اثبات و افزایش داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "عبدالصمد مینتی" که در یک کنفرانس خبری در "پرتوریا" در جمع خبرنگاران سخن می گفت، در ادامه اظهاراتش افزود: گزارش آژانس نشان داد که با اطمینان بالا می توان گفت ایران قصد استفاده از برنامه هسته ای خود برای اهداف نظامی را نداشته است.

نماینده آفریقای جنوبی که عضو تروئیکای قدرتمند غیر متعهد ها در شورای حکام است ، با اشاره به گزارش روز جمعه محمد البرادعی گفت: این گزارش نشان می دهد که ایران با آژانس همکاری داشته و این موضوع ثابت نشده که این کشور برنامه هسته ای خود را نظامی کرده است.

وی درادامه تاکید نمود: هم اکنون اطمینان به برنامه هسته ای ایران افزایش یافته وآژانس در بازرسی های خود هیچ نشانه ای را مبنی بر اینکه برنامه ایران به سمت مقاصد نظامی منحرف شده، پیدا نکرده است.

گزارش سوم اسفند محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی بر شفافیت برنامه هسته ای ایران و صلح آمیز بودن آن تاکید کرد و همکاری ایران با این نهاد بین المللی را سازنده خواند.  

 

کد مطلب 647052

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