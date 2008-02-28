اجلاس سران عرب در زمان مقرر در دمشق برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، خانم بشری کفانی مدیر اطلاع رسانی خارجی وزارت امور خارجه سوریه گفت: زمینه سازی برای برگزاری اجلاس درجریان است و در زمان مقرر خود در دمشق برگزار خواهد شد.

خبرگزاری سوریه (سانا) گزارش داد که ولید المعلم وزیر امور خارجه سوریه پیام های دعوت بشار اسد رئیس جمهوری کشورش از شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان رئیس امارات و شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی امیر قطر برای شرکت در اجلاس آتی سران عرب را تسلیم آنها کرده است.

یک منبع آگاه سوریه که خواست نامش فاش نشود، به خبرگزاری فرانسه گفت: سوریه به همه کشورهای عضو اتحادیه عرب به استثنای لبنان و عربستان دعوتنامه فرستاده است.



وی بدون اشاره به جزئیات بیشتری گفت: هنوز برای عربستان و لبنان دعوتنامه فرستاده نشده است.

دبیرکل اتحادیه عرب امروز در گفتگو با روزنامه الحیات چاپ لندن گفته بود که برخی سران عرب انتخاب رئیس جمهور لبنان را به عنوان شرط حضور درکنفرانس سران عرب مطرح کرده یا دستکم این امر را "پایه و اساسی ضروری" برای موفقیت این اجلاس دانسته اند.



عمرو موسی درپاسخ به سوالی گفت که تا این لحظه هیچ پیشنهادی برای تعویق اجلاس سران عرب یا تغییر زمان برگزاری آن در نهم و دهم فروردین ماه وجود ندارد.



دبیرکل اتحادیه عرب گفت که بزودی درچارچوب زمینه سازی برای برگزاری اجلاس سران عرب به دمشق سفر خواهد کرد.



وی درباره دعوت از عربستان برای شرکت در اجلاس سران عرب در دمشق گفت: تماس ها برای ترتیب دادن موعدی به منظور تسلیم دعوتنامه در جریان است.