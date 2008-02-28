هرگونه اقدام شورای امنیت بر ضد ایران غیر قانونی است/ مردم و دولت ایران متحد هستند

روزنامه رپوبلیکا نوشت که ایران معتقد است هرگونه تحریم از جانب شورای امنیت نسبت به خود یک اقدام غیر قانونی بشمار می رود.

بهروز کمالوندی سفیر جمهوری اسلامی ایران در اندونزی دیروز در مصاحبه با خبرنگاران گفت: بهتر است شورای امنیت سازمان ملل بجای رسیدگی به برنامه هسته ای ایران که جنبه فنی دارد به مسائل مهمی که موجب به خطر افتادن صلح و امنیت جهان می شود، بپردازد.



وی تصریح کرد : شورای امنیت سازمان ملل همواره ظلم های بسیاری نسبت به ایران مرتکب شده است و ما آماده مقابله با تحریم شورای امنیت می باشیم. وی با اشاره به اینکه هرگونه تحریم علیه ایران موجب اتحاد بیشتر دولت و مردم ایران خواهد شد گفت: با این حال ما معتقدیم تمامی تحریم های شورای امنیت سازمان ملل نسبت به ایران غیر قانونی و بدون پایه و بی اساس می باشد.

همچنین سفیر ایران در اندونزی در ارتباط با گزارش اخیر آژانس نیز گفت: در این گزارش به پاسخگویی ایران به موضوعات باقی مانده در ارتباط با مسئله معدن گچین، منشاء آلودگی و پلونیوم 210 اشاره شده است.

کمالوندی معتقد است اندونزی بعنوان یکی از اعضای غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل و بخشی از جامعه بین الملل می تواند از آمریکا و هم پیمانانش در سوء استفاده از شورای امنیت در راستای منافع خود جلوگیری نماید.



روزنامه رعیت مردکا نیز نوشت که بهروز کمالوندی سفیر جمهوری اسلامی ایران در اندونزی پس از دیدار با "دین شمس الدین" رئیس سازمان اسلامی محمدیه در مصاحبه با خبرنگاران گفت که در صورتی که آمریکا بر ضد ایران ماجراجویی نماید ایران آماده خواهد بود تا در مقابل آمریکا بایستد. وی تصریح کرد : مردم ایران متحد بوده و آماده مقابله با ماجراجویی احتمالی آمریکا هستند و آمریکا نخواهد توانست با ایران مانند عراق و افغانستان رفتار نماید.



سفیر ایران در اندونزی با اشاره به اینکه شک آمریکا نسبت به ایران توسط رسانه های غربی بزرگ نمایی شده است گفت : هیچگونه مدرکی دال بر تلاش ایران برای دستیابی به تسلیحات هسته ای وجود ندارد.

وی با تاکید بر اینکه ایران چیزی برای پنهان نمودن ندارد گفت: تا به امروز مدرک قابل استنادی در این رابطه حتی از جانب آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز وجود ندارد و ما هفته گذشته 90 خبرنگار را برای بازدید از تاسیسات هسته ای خود دعوت نمودیم تا ببینند که که فعالیت هسته ای ایران چگونه است.

"دین شمس الدین" رئیس سازمان اسلامی محمدیه نیز با درخواست از دولت اندونزی برای اتخاذ تصمیم با وجدان بیدار در ارتباط با برنامه هسته ای گفت: امید می رود اندونزی در شورای امنیت با قطعنامه یکجانبه و به نفع یک طرف خاص مخالفت نماید.

سایت خبری Myrmnews.com در مطلبی با تیتر "ایران از جاکارتا به مقابله با آمریکا می پردازد" نوشت که دولت جمهوری اسلامی ایران از آمریکا که بدون وقفه بر ضد ایران در قبال برنامه های هسته ایش اقدام می کند، انتقاد می کند. این انتقاد توسط بهروز کمالوندی سفیر جمهوری اسلامی ایران در اندونزی مطرح گردید.



کمالوندی در کنفرانس مطبوعاتی که در محل اقامتگاه خود در جاکارتا برگزار شد ضمن ابراز تاسف از مانور سیاسی آمریکا گفت: آمریکا از بحث هسته ای برای اعمال فشار به دیگر کشورها سوء استفاده می نماید تا بدین وسیله صحنه سیاست بین الملل را آلوده نماید.

سفیر ایران با تاکید بر صلح آمیز بودن فعالیت های هسته ای ایران گفت: ایران بارها با کشورهای اتحادیه اروپا مانند انگلیس، فرانسه و آلمان همکاری نموده است و همچنین همکاری نزدیکی را با آژانس بین المللی انرژی اتمی داشته است.

وی ادامه داد: طبق بند 3 منشور آژانس بین المللی انرژی اتمی و بند 4 توافقنامه NPT ایران حق استفاده از انرژی هسته ای با اهداف صلح آمیز را دارا می باشد، همچنین در بند 4 توافقنامه میان ایران و آژانس نیز بر حق ایران در استفاده از انرژی هسته صلح آمیز تاکید شده است.

خبرگزاری آنتارا نوشت که ایران امیدوار است اندونزی از قطعنامه جدید در شورای امنیت جلوگیری نماید. دولت ایران از طریق سفیر جمهوری اسلامی ایران در اندونزی ابراز امیدواری نمود اندونزی بعنوان یکی از اعضای غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل از تلاشها برای تصویب قطعنامه جدید علیه ایران در شورای امنیت جلوگیری نماید.



"بهروز کمالوندی" در کنفرانس مطبوعاتی خود که در محل اقامتگاهش در جاکارتا برگزار گردید گفت: امید بسیار می رود اندونزی بعنوان یکی از اعضای غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل از تصویب قطعنامه جدید علیه ایران جلوگیری و یا حداقل با آن مخالفت نماید.



سفیر ایران در پاسخ به این سوال که واکنش ایران در صورتی که اندونزی در رای گیری شورای امنیت سازمان ملل رای ممتنع بدهد به چه صورت خواهد بود گفت : بهتر است اندونزی رای ممتنع ندهد بلکه رای مخالف را انتخاب نماید. وی بار دیگر بر صلح آمیز بودن فعالیت های هسته ای ایران تاکید نمود و گفت : برنامه های ایران تنها در راستای صلح آمیز و با هدف استفاده از منابع سوخت جایگزین انجام می شود.

این درحالی است که تهران پیشتر از موضع اندونزی درقبال حمایت از قطعنامه 1747 ابراز تاسف نموده بود ولی این موضوع سبب نگردید که روابط دوجانبه میان دو کشور با مشکل مواجه شود.



روزنامه سوارا پمباروان نوشت که بهروز کمالوندی سفیر جمهوری اسلامی ایران در اندونزی گفت: با توجه به توافقنامه طرح اقدام، آژانس بین المللی انرژی اتمی در آخرین گزارش خود درباره برنامه های هسته ای ایران بر وجود عدم اطلاعات حقیقی در ارتباط با برنامه های هسته ای اعلام نشده ایران تاکید داشته است لذا مبانی قانونی برای مطرح ساختن بحث هسته ای ایران در شورای امنیت وجود ندارد و این بدان معنا می باشد که قطعنامه در دست کار شورای امنیت غیر قانونی می باشد.



وی تصریح کرد : از فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران نمی توان تهدیدی نسبت به صلح جهانی نام برد و آنرا مغایر با قانون، واقعیت و عقلانیت دانست و به یقین هرگونه تصمیمی در شورای امنیت درقبال برنامه هسته ای ایران به یقین موجب وارد شدن خسارت به فضای مناسب همکاری میان ایران و آژانس خواهد شد.

لازم بذکر است طبق توافقنامه میان ایران و آژانس مسائل باقی مانده در ارتباط با برنامه های هسته ای ایران به دو دسته حال و گذشته تقسیم گردید که درقبال مسائل گذشته آژانس لیست 6 سوال اصلی در ارتباط با برنامه هسته ای ایران را ارائه نمود که ایران به تمامی این 6 سوال پاسخ و گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز این پاسخ ها را تایید نموده و این مسائل را مختومه اعلام نموده است. ایران همچنین در راستای اعتماد سازی در ارتباط با برنامه های هسته ایش به مذاکره با آژانس بین المللی انرژی اتمی پرداخته ، اجازه بازرسی از تاسیسات هسته ای خود را داده و ویزای چندبار ورود ارائه کرده است.