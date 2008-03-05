ایران همچنان در جایگاه 108 دنیا / عدم پیشرفت در دولت الکترونیک

دکتر علی اکبر جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب گفت: چندی پیش در خبرها داشتیم که ایران در زمینه دولت الکترونیکی پیشرفت کرده و گامهای خوبی هم برداشته است. این خبر به نقل از سازمان ملل آمده بود ولی متن خبر نشان می داد که ما در همان رتبه و جایگاه خود مانده و هیچ پیشرفتی نکرده ایم.

مجری ict روستایی خاطرنشان کرد: ایران در بحث توسعه و گسترش دولت الکترونیک نه تنها گامهای خوبی برنداشته بلکه بسیار کند عمل می کند.



وی اضافه کرد: برخی به دنبال غلط جلوه دادن آمارها به صورت مثبت هستند و از انتشار آمار منفی جلوگیری می کنند این در حالی است که ما اصلا نه تنها پیشرفتی در این زمینه نکرده ایم بلکه در جای خود ساکن مانده ایم.



جلالی خاطرنشان کرد: ایجاد دولت الکترونیکی و استفاده از آن نه تنها یک الزام در جوامع کنونی به حساب می آید بلکه ابزاری برای توسعه کشور است. این در حالی است که در این بحث تنها کارهای انجام شده محدود به سمینارها و همایشهای یک یا دو روزه است و هیچ کار عملی مثبتی انجام نشده است.

وی تاکید کرد : مسئولان کشور باید در توسعه دولت الکترونیک حساسیت بیشتری داشته باشند و به این امر شتاب دهند.