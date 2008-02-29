45 هزار شعبه اخذ رأی در روز انتخابات دایر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی شامگاه پنجشنبه در جمع استاندار و مدیران ستادی استانداری افزود: چهار هزار و 600 نامزد در انتخابات هشتمین دوره مجلس با هم رقابت می کنند.

وی خاطرنشان کرد: محلهای شعب اخذ رأی مشخص و انتخاب اعضای شعبه، بازرسین، نمایندگان فرماندار و ناظرین نامزدها در کشور نیز برنامه ریزی شده است.



وزیر کشور با اشاره به اینکه تجربه نو برگزاری انتخابات رایانه ای در کشور اختلافی در شیوه آرا مردم به نامزدها ایجاد نخواهد کرد، تصریح کرد: پیش بینی می شود انتخابات آتی به صورت کاملا رایانه ای در کشور برگزار شود.

پور محمدی با بیان اینکه استفاده از کارت ملی به صورت کاربردی در این دوره از انتخابات بسیار حائز اهمیت است، یادآور شد: کیفیت و تخلف در آرا با انتخابات رایانه ای کاهش خواهد یافت.



این مسئول با بیان مزیتهای برگزاری انتخابات رایانه ای در کشور اذعان داشت: با استفاده از سامانه رایانه ای انتخابات در کمتر از نیم ساعت نتیجه آرا مردم به نامزدها توسط حوزه های انتخابیه به وزارت کشور اعلام می شود.

پورمحمدی در بخش دیگری از سخنانش به وجود 22 هزار دهیاری در کشور اشاره و خاطرنشان کرد: تحول اساسی در مدیریت روستایی با برنامه ریزی دهیاران ایجاد خواهد شد.

به گفته وی، دهیاران می توانند با برنامه و هدف اصولی توسعه ای ماندگار در روستا را ایجاد کنند.

پور محمدی در ادامه ضمن دعوت از نامزدهای مجلس برای رعایت اخلاق انتخاباتی بیان داشت: ارزشها، ویژگیهای فرهنگی، تمرین جامعه مدنی پویا و ترویج اصول اخلاقی از اخلاق انتخاباتی نامزدها قابل تشخیص خواهد بود.

وی در عین حال با اعلام این مطلب که ممنوعیت نصب پوستر و عکس نامزدها از سوی مجلس مراد وزارت کشور نبوده است تصریح کرد: نامزدها می توانند عکس 15در 20 را در بروشور ارائه کنند و با چاپ زندگینامه و تراکت به تبلیغات بپردازند.



وزیر کشور همچنین با تبریک حقانیت ملت ایران در دستیابی به انرژی هسته ای گفت: ملت ایران به جهانیان فهمانده حق و مصالح کشور را از دست نخواهند داد زیرا دانش سیاسی این ملت بسیار بالاست.



پورمحمدی خاطرنشان کرد: دنیا از پیشرفت علمی ملت نگران است و دانش هسته ای کشور تا افقهای بلند و تعالی توسط جوانان دانشمند ایرانی محقق خواهد شد.