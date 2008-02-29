ساختمان جدید دادگاه عمومی بخش لاریجان آمل افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، رئیس دادگاه عمومی بخش لاریجان در این آئین در سخنانی گفت: این ساختمان در زمینی به مساحت دو هزار متر مربع و با زیربنای 450 متر مربع ساخته شده و برای ساخت آن 900 میلیون ریال هزینه شده است.

کاظم الهی با بیان اینکه مکان جدید دادگاه عمومی لاریجان در مسیر تاسیسات صدا و سیما واقع شده و فاقد آسفالت است از مسئولان خواست نسبت به رفت و آمد مردم برای کارهای قضائی مسیر 400 متری این محدوه را آسفالت کنند.

رئیس دادگاه عمومی بخش لاریجان آمل به کاهش 15 درصدی ورود پرونده ها به این مرجع قضائی خبر داد و تصریح کرد: از ابتدای امسال تاکنون هزار و 833 فقره پرونده وارد دادگاه لاریجان شده که یک هزار و 890 فقره پرونده رسیدگی و مختومه شده است.

به گفته الهی، بیش از نیمی از پرونده های این بخش مربوط به پرونده های ملکی است.

