حامد فولادوند : نيچه تجددگريز است

به گزارش خبرنگار گروه دين وانديشه، دكتر حامد فولادوند گفت : جهان بيني نيچه با معاصران و پيشينيان متفاوت است . وي در اين بينش ، به تلفيقي ازغريزه ، جسم ، خرد ، و به تعبيري به تلفيق حال، آينده ، و گذشته و يا سنت و مدرنتيه مي رسد . به دليل نوع جهان بيني خاص نيچه ، عناوين مختلفي همچون فيلسوف ضد فلسفه ، و اخلاق گراي ضد اخلاق به او داده اند.



وي افزود: محققان معتقدند نيچه مخالف ديالكتيك هگلي است وهدفش دوستي بين " تز" و " آنتي تز" براي رسيدن به "سنتز" نيست. او اصولا به دنبال تفاوتهاست و عقيده دارد انسان بايد با اين " تز" و " آنتي تز" زندگي كند.



فولادوند وجود مفاهيمي همچون توانمند ، ناتوان ، بردگان ، سروران و ... در آثار نيچه را داراي معناي خاصي دانسته وگفت : اين مفاهيم نياز به تامل دارند ، در غير اين صورت از آنها سوء برداشت مي شود. مثلا نيچه معتقد به سلسله مراتب است و به برابري اعتقاد ندارد . به همين جهت مفاهيمي چون سروران يا ناتوانان را به كار مي برد.



وي درباره نقد سياست و دموكراسي توسط نيچه گفت: دموكراسي قرن نوزدهم براي نيچه ، حكومت ميان مايه گان، و به تعبيرمن حكومت برده ها يا ناتوانان است. كساني كه طرفدار " نه " گفتن به جهان اند. در اين نظام جايي براي آدمهاي خلاق و فعال وجود ندارد. از نظر نيچه جنبه هاي منفي مدرنيته نسبت به جنبه هاي مثبت آن بيشتر است . با وجود اين ، نيچه مدرنتيه را كاملا رد نمي كند و به عبارتي تجدد گريز است.



دكتر فولادوند همچنين افزود : نيچه فقط دموكراسي را نقد نمي كند بلكه نقد او متوجه سوسياليسم و آنارشيسم نيز مي شود . چرا كه آنها را وارث انديشه هاي مسيحي و يهودي كه ارزشهاي ضد حيات دارند ، مي داند. به عبارت ديگر، غريزه هاي كينه توزي و گله اي بودن ، هم در دموكراسي است و هم در سوسياليسم و هم در آنارشيسم.



فولادوند در پايان سخنان خود افزود: نيچه برداشت خاصي از سياست و دولت دارد كه بدون توجه به آن ، سخنانش مي تواند مورد سو تفاهم واقع شود.

