جلسه بررسی برنامه های مربیان تیم ملی کاراته برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این جلسه ساعت 9 صبح پنجشنبه در محل هتل جهانگردی اصفهان به ریاست حبیب الله ناظریان آغاز شد. در کناروی، دباغیان، اکرامی ، سلیمانی، رشیدی، احسانی، ، سلیمی و تعدادی از اساتید دانشگاه تربیت بدنی اصفهان حضور داشتند.

دراین جلسه به هر یک از مربیان 10 دقیقه وقت داده شد تا از برنامه های ارائه شده خود دفاع کنند که مهدی عموزاده ، مهران بهنام فر، علی و حسن شاطرزاده، مجید عبدالحسینی ، شهاب سلطانی، علیرضا کتیرایی ، مسعود رهنما، علی مردانی ، جلیل بخشی، محمدرضا حسینی، حاجی آبادی، حسن سلامپور، ساسانی، حمیدرضا سلیمی، ، شاهچراغی، علی عسگری، ، کمالی، معیری، مظاهری، مقدم، موثق، یاری، یعقوبی، هروی، عطائی و نجیبی باهر 27 مربی بودند که از برنامه های خود دفاع کردند.

ضمن اینکه تا دوشنبه به آنها فرصت داده شد تا نواقص احتمالی برنامه های خود را برطرف کنند. بهزاد کتیرایی در این جلسه غیبت داشت ولی محسن آشوری، دبیر فدراسیون حضور داشت.