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۱۰ اسفند ۱۳۸۶، ۱۰:۱۱

عناوین مهمترین اخبار جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین اخبار جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر - گروه بین الملل: عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون به نقل از خبرگزاری ها به شرح زیر است.

- دیدار کمیسیون ویژه مجمع پارلمانی شورای اروپا برای نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری روسیه با کاندیداهای ریاست جمهوری از کمونیستها، لیبرال دموکراتها و دموکراتها.

 -روسیه: همکاری اتمی با مصر از دورنمای خوبی برخوردار است.

-دیدار ناظرین بین المللی مجمع پارلمانی کشورهای مشترک المنافع با نایب رئیس پارلمان روسیه.

- سفیر انگلیس در سازمان ملل مدعی شد: هدف ما تصویب هر چه سریع تر قطعنامه سوم علیه ایران است.

- ادعای سفیر آمریکا در آژانس: گزارش اخیر آژانس فصل جدیدی را در رسیدگی ما به برنامه های ایران می گشاید.

- شمار شهدای فلسطینی ناشی از حملات رژیم صهیونیستی طی دو روز اخیر به 32 نفر افزایش یافت.

- کمیته صلیب سرخ جهانی نسبت به افزایش خشونتها در نوار غزه هشدار داد.

کد مطلب 647085

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