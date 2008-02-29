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۱۰ اسفند ۱۳۸۶، ۱۰:۲۶

" فیلمسازان فردا" به کشف استعدادهای جوانان می پردازد

کرج - خبرگزاری مهر: واحد هنرهای تصویری حوزه هنری مرکز کرج با تشکیل دوره جدید "فیلمسازان فردا" به کشف استعداد جوانان این شهرستان می پردازد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، در راستای کشف و پرورش استعدادهای هنری جوانان و به منظور تداوم فرصتهای آموزشی در زمینه فیلمسازی، دوره دوم " فیلمسازان فردا" کار خود را در کرج آغاز می کند.

طرح " فیلمسازان فردا" در چهار ترم و به مدت یکسال خواهد بود که تا کنون یک دوره آن به پایان رسیده است.

متقاضیانی که آزمون ورودی را با موفقیت پشت سر بگذارند کمک هزینه ای معادل 80 درصد هزینه هر ترم را دریافت می کنند و پس از پایان هر دو ترم تمامی امکانات لازم جهت ساخت یک فیلم کوتاه در اختیار هنرجویان قرار می گیرد.

کد مطلب 647087

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