" فیلمسازان فردا" به کشف استعدادهای جوانان می پردازد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، در راستای کشف و پرورش استعدادهای هنری جوانان و به منظور تداوم فرصتهای آموزشی در زمینه فیلمسازی، دوره دوم " فیلمسازان فردا" کار خود را در کرج آغاز می کند.

طرح " فیلمسازان فردا" در چهار ترم و به مدت یکسال خواهد بود که تا کنون یک دوره آن به پایان رسیده است.

متقاضیانی که آزمون ورودی را با موفقیت پشت سر بگذارند کمک هزینه ای معادل 80 درصد هزینه هر ترم را دریافت می کنند و پس از پایان هر دو ترم تمامی امکانات لازم جهت ساخت یک فیلم کوتاه در اختیار هنرجویان قرار می گیرد.